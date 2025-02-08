"Ты это серьезно": женщина через 3 дня после свадьбы шокировала подругу новостью (видео)

Пользователи сети начали активно комментировать видео, которое быстро вошло в тренды, собрав много просмотров, репостов и других реакций.

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35-летняя Синди Шу из Сан-Франциско (США) думала, что позирует для фото, когда ее лучшая подруга, с которой они дружат 30 лет, заявила о беременности. Это стало для женщины настоящим шоком, ведь свадьба пары отгремела всего три дня назад.

В клипе, опубликованном в Instagram, две подруги пьют кофе. Будущая мама, 33-летняя Сара Хау Брилл, которая живет в Остине (Техас), дает Шу указание "улыбнуться и сказать, что я беременна".

Все еще держа свой бумажный стаканчик, подруга почти застывает в состоянии шока. Через несколько минут она спрашивает: "Ты это серьезно?". Когда удивление утихает, девушка начинает плакать.

33-летняя Сара Хау Брилл Фото: Instagram

"Она спорила со мной в течение 10 минут, прежде чем смогла понять, что я сказала. Мы дружим уже 30 лет. Наши родители также были друзьями. Моя мама даже одалживала ее маме свадебное платье", — поделилась трогательным фактом Хау Брилл, добавив эмодзи в виде ладони.

Реакция сообщества

Пользователи сети начали активно комментировать видео, которое быстро вошло в тренды, собрав много просмотров, репостов и других реакций.

"Так интересно наблюдать все этапы ее переживания";

"Это заняло 3 рабочих дня, но мы справились";

"Дайте ей отдохнуть".

Другие поделились своими историями о том, как они удивляли друзей и родственников новостями о беременности.

"Когда я показала маме снимок ребенка, она сказала: "Ого, а чей это ребенок?" — рассказала одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их друзей завирусилось в TikTok. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.