"Ти це серйозно": жінка через 3 дні після весілля шокувала подругу новиною (відео)

Користувачі мережі почали активно коментувати відео, яке швидко увійшло в тренди, зібравши багато переглядів, репостів та інших реакцій.

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35-річна Сінді Шу із Сан-Франциско (США) думала, що позує для фото, коли її найкраща подруга, з якою вони товаришують 30 років, заявила про вагітність. Це стало для жінки справжнім шоком, адже весілля пари відгриміло всього три дні тому.

У кліпі, опублікованому в Instagram, дві подруги п'ють каву. Майбутня мама, 33-річна Сара Хау Брілл, яка живе в Остіні (Техас), дає Шу вказівку "посміхнутися й сказати, що я вагітна".

Все ще тримаючи свій паперовий стаканчик, подруга майже застигає в стані шоку. Через кілька хвилин вона запитує: "Ти це серйозно?". Коли подив вщухає, дівчина починає плакати.

33-річна Сара Хау Брілл Фото: Instagram

"Вона сперечалася зі мною протягом 10 хвилин, перш ніж змогла зрозуміти, що я сказала. Ми дружимо вже 30 років. Наші батьки також були друзями. Моя мама навіть позичала її мамі весільну сукню", — поділилась зворушливим фактом Хау Брілл, додавши емодзі у вигляді долоні.

Реакція спільноти

Користувачі мережі почали активно коментувати відео, яке швидко увійшло в тренди, зібравши багато переглядів, репостів та інших реакцій.

"Так цікаво спостерігати всі етапи її переживання";

"Це зайняло 3 робочі дні, але ми впоралися";

"Дайте їй відпочити".

Інші поділилися своїми історіями про те, як вони дивували друзів і родичів новинами про вагітність.

"Коли я показала мамі знімок дитини, вона сказала: "Ого, а чия це дитина?" — розповіла одна з учасниць обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів завірусилось у TikTok. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.