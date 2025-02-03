Банда свиней наводит ужас на английскую деревню: жители требуют действий от властей

Свиньи неоднократно возвращались в загоны, но, проявляя завидное упорство, вновь совершали побеги. Каждый раз к "разбойничьим вылазкам" присоединяются новые животные, создавая все большие проблемы для местных жителей.

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В небольшой деревне Гарвестон (Англия) разразился настоящий хаос – группа свиней, сбежавших с местной фермы, вторгается в сады, разрывает газоны и оставляет после себя разрушения на тысячи фунтов. Местные жители в панике, ведь непрошеные гости не только портят участки, но и угрожают местному укладу жизни. Об этом пишет Daily Star.

Свиньи неоднократно возвращались в загоны, но, проявляя завидное упорство, вновь совершали побеги. Каждый раз к "разбойничьим вылазкам" присоединяются новые животные, создавая все большие проблемы для местных жителей.

Колин Уильямс, чей дом оказался в эпицентре бедствия, установил камеры наблюдения, чтобы следить за незваными гостями. По его подсчетам, ремонт газона обойдется ему в сумму более 1 000 фунтов стерлингов.

"Мы переехали сюда, чтобы наслаждаться сельской жизнью, а теперь первое, что видишь – это уничтоженные газоны", – возмущается он.

Местные жители недовольны ситуацией Фото: SWNS

Однако, несмотря на многочисленные обращения в полицию, агентства по защите животных и сельскохозяйственные департаменты, власти считают ситуацию гражданским делом, отказываясь вмешиваться. Такое бездействие вызывает негодование среди жителей. Соседка Колина, Лоррейн Уильямс, намерена обратиться в Citizens Advice, чтобы выяснить, какие действия можно предпринять.

Владелец свиней, фермер Тревор Армигер, утверждает, что он не виноват в происходящем. По его словам, неизвестный злоумышленник намеренно портит заборы, выпуская животных на свободу.

"Мы ничего не делаем, чтобы их выпустить. Как только узнаем, что они сбежали, сразу возвращаем их обратно", – уверяет он.

Тревор и Даниэль Армигер — владельцы свиней Фото: SWNS

Его жена Даниэль добавляет, что у них есть записи с камер наблюдения, подтверждающие, что ограждения разрезают неизвестные лица. Полиция Норфолка зафиксировала случай порчи имущества 5 января – тогда был срезан забор на Таун-Лейн, однако дело пока не получило развития. В свою очередь, Совет Брекленда заявил, что ведет собственное расследование.

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