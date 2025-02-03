Банда свиней наводить жах на англійське село: жителі вимагають дій від влади

Свині неодноразово поверталися в загони, але, виявляючи завидну завзятість, знову здійснювали втечі. Щоразу до "розбійницьких вилазок" приєднуються нові тварини, створюючи все більші проблеми для місцевих жителів.

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У невеликому селі Гарвестон (Англія) вибухнув справжній хаос — група свиней, які втекли з місцевої ферми, вторгається в сади, розриває газони й залишає після себе руйнування на тисячі фунтів. Місцеві жителі в паніці, адже непрохані гості не тільки псують ділянки, а й загрожують місцевому укладу життя. Про це пише Daily Star.

Свині неодноразово поверталися в загони, але, виявляючи завидну завзятість, знову здійснювали втечі. Щоразу до "розбійницьких вилазок" приєднуються нові тварини, створюючи все більші проблеми для місцевих жителів.

Колін Вільямс, чий будинок опинився в епіцентрі лиха, встановив камери спостереження, щоб стежити за непроханими гостями. За його підрахунками, ремонт газону обійдеться йому в суму понад 1 000 фунтів стерлінгів.

"Ми переїхали сюди, щоб насолоджуватися сільським життям, а тепер перше, що бачиш — це знищені газони", — обурюється він.

Місцеві жителі незадоволені ситуацією Фото: SWNS

Однак, попри численні звернення до поліції, агентств із захисту тварин і сільськогосподарських департаментів, влада вважає ситуацію громадянською справою, відмовляючись втручатися. Така бездіяльність викликає обурення серед жителів. Сусідка Коліна, Лоррейн Вільямс, має намір звернутися в Citizens Advice, щоб з'ясувати, які дії можна зробити.

Власник свиней, фермер Тревор Армігер, стверджує, що він не винен у тому, що відбувається. За його словами, невідомий зловмисник навмисно псує паркани, випускаючи тварин на свободу.

"Ми нічого не робимо, щоб їх випустити. Щойно дізнаємося, що вони втекли, одразу повертаємо їх назад", — запевняє він.

Тревор і Даніель Армігер — власники свиней Фото: SWNS

Його дружина Даніель додає, що в них є записи з камер спостереження, які підтверджують, що огорожі розрізають невідомі особи. Поліція Норфолка зафіксувала випадок псування майна 5 січня — тоді було зрізано паркан на Таун-Лейн, однак справа поки що не отримала розвитку. Зі свого боку, Рада Брекленду заявила, що веде власне розслідування.

Раніше Фокус повідомляв, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі й Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.