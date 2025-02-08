Утро началось с сюрприза: мужчина откусил круассан и не поверил своим глазам (фото)

Томас, который живет в Баварии (Германия), не назвал пекарню, где произошла эта досадная ошибка, но отметил, что это маленький семейный бизнес.

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24-летний Томас опаздывал на работу и не успевал приготовить завтрак дома, поэтому остановился в маленькой пекарне, взял кофе и, как он думал, круассан с шоколадом. Однако внутри десерта его ждал сюрприз.

"Я откусил кусочек и почувствовал, что там есть сыр, а потом посмотрел внутрь и увидел еще и ветчину. Хотел начать утро с теплого кофе и шоколадного круассана, но теперь все испорчено", — рассказывает мужчина в своем посте, опубликованном на одном из тематических форумов в Reddit.

Круассан с сюрпризом

На первой фотографии изображен круассан с шоколадной поливкой сверху, а на второй — его начинка, в частности кусочек ветчины.

Этот пост мгновенно завирусился, собрав более 24 тысяч лайков. Пользователи сети поделились своими историями. Один из них прокомментировал: "Такое постоянно случается в пекарне возле моего университета. Примерно в 8/10 случаев шоколадный круассан будет с ветчиной и сыром". Другой юзер пошутил: "Это завтрак и десерт в одном флаконе".

Покупатель нашел ветчину внутри круассана Фото: Reddit

Томас, который живет в Баварии (Германия), не назвал пекарню, где произошла эта досадная ошибка, но отметил, что это маленький семейный бизнес. Когда он пожаловался на товар, то получил извинения от продавца, а также бесплатный кофе, кексы и сэндвич в качестве компенсации.

Напомним, ранее Фокус писал, что покупателя ждал сюрприз в пачке швейцарского сыра. Мужчина не мог поверить своим глазам, когда открыл упаковку. Он обратился за советом к пользователям сети.

А вот жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты".