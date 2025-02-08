Ранок почався з сюрпризу: чоловік відкусив круасан і не повірив своїм очам (фото)

Томас, який живе в Баварії (Німеччина), не назвав пекарню, де сталася ця прикра помилка, але зазначив, що це маленький сімейний бізнес.

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24-річний Томас запізнювався на роботу й не мав часу приготувати сніданок вдома, тож зупинився в маленькій пекарні, взяв каву і, як він думав, круасан з шоколадом. Однак всередині десерту на нього чекав сюрприз.

"Я відкусив шматочок і відчув, що там є сир, а потім подивився всередину і побачив ще й шинку. Хотів почати ранок з теплої кави та шоколадного круасана, але тепер все зіпсовано", — розповідає чоловік у своєму дописі, опублікованому на одному з тематичних форумів у Reddit.

Круасан з сюрпризом

На першій фотографії зображений круасан з шоколадною поливкою зверху, а на другій — його начинка, зокрема шматочок шинки.

Цей допис миттєво завірусився, отримавши понад 24 тисячі вподобайок. Користувачі мережі поділилися власними історіями. Один з них прокоментував: "Таке постійно трапляється у пекарні біля мого університету. Приблизно у 8/10 випадків шоколадний круасан буде з шинкою та сиром". Інший юзер пожартував: "Це сніданок і десерт в одному флаконі".

Покупець знайшов шинку всередині круасана Фото: Reddit

Томас, який живе в Баварії (Німеччина), не назвав пекарню, де сталася ця прикра помилка, але зазначив, що це маленький сімейний бізнес. Коли він поскаржився на товар, то отримав вибачення від продавця, а також безплатну каву, кекси й сендвіч як компенсацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що покупця чекав сюрприз у пачці швейцарського сиру. Чоловік не міг повірити своїм очам, коли відкрив пакування. Він звернувся за порадою до користувачів мережі.

А от жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти".