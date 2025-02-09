"Кричала и плакала": случайный подарок отца сделал дочь миллионершей

Мужчина решил просто так подарить дочери лотерейный билет, который принес ей 4 млн долларов. Девушка рассказала куда планирует направить призовые деньги.

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Жительница округа Окленд, штат Мичиган (США), получила неожиданный подарок от своего отца — лотерейный билет, который в итоге принес ей 4 миллиона долларов. Об этом пишет UPI.

26-летняя победительница рассказала представителям Мичиганской лотереи, что ее отец купил скретч-билет мгновенной игры Spectacular стоимостью 30 долларов и решил просто так подарить его дочери.

"Я удивилась, когда он вручил мне билет, и спросила, почему он купил его для меня. Он сказал, что это просто подарок без особого повода. Это было очень мило с его стороны", — поделилась счастливая обладательница выигрыша.

Иллюстративное фото Фото: Michigan Lottery

Когда девушка стерла защитный экран билета, ее ждало настоящее потрясение — билет оказался выигрышным и принес 4 миллиона долларов.

"Я кричала, я плакала, я была в шоке. И до сих пор не могу поверить, что выиграла 4 миллиона долларов!" — призналась победительница.

Она также отметила, что планирует направить призовые деньги на сбережения.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.