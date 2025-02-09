"Кричала і плакала": випадковий подарунок батька зробив доньку мільйонеркою

Чоловік вирішив просто так подарувати доньці лотерейний білет, який приніс їй 4 млн доларів. Дівчина розповіла куди планує спрямувати призові гроші.

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Мешканка округу Окленд, штат Мічиган (США), отримала несподіваний подарунок від свого батька — лотерейний білет, який зрештою приніс їй 4 мільйони доларів. Про це пише UPI.

26-річна переможниця розповіла представникам Мічиганської лотереї, що її батько купив скретч-квиток миттєвої гри Spectacular вартістю 30 доларів і вирішив просто так подарувати його доньці.

"Я здивувалася, коли він вручив мені квиток, і запитала, чому він купив його для мене. Він сказав, що це просто подарунок без особливого приводу. Це було дуже мило з його боку", — поділилася щаслива власниця виграшу.

Ілюстративне фото Фото: Michigan Lottery

Коли дівчина стерла захисний екран квитка, на неї чекало справжнє потрясіння — квиток виявився виграшним і приніс 4 мільйони доларів.

"Я кричала, я плакала, я була в шоці. І досі не можу повірити, що виграла 4 мільйони доларів!" — зізналася переможниця.

Вона також зазначила, що планує спрямувати призові гроші на заощадження.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.