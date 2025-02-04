"Думал, что это конец": фермер на 4 дня оказался запертым в темной пещере (фото)

Сум Бора уронил факел в узкую расщелину и попытался достать его, но застрял в каменной ловушке шириной всего 15 см. Спасателям понадобилось более 10 часов, чтобы спасти мужчину.

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В Камбодже фермер Сум Бора оказался в ловушке, попав в узкую пещерную расщелину и провел там четыре дня, прежде чем был спасен. Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.

Инцидент произошел в августе 2019 года, когда Бора отправился в район Пном Проек для сбора гуано – ценного удобрения, получаемого из помета летучих мышей. Это дешевый и питательный продукт, который широко используется в сельском хозяйстве.

Во время работы фермер уронил факел в узкую расщелину и попытался достать его, но застрял в каменной ловушке шириной всего шесть дюймов (15 см). Родные и знакомые не сразу забеспокоились, так как знали, что он мог задержаться в пещерах на несколько дней. Однако спустя время его отсутствие привлекло внимание семьи.

Брата Боры предупредил знакомый фермер, знавший о маршруте пропавшего. Когда мужчина пришел к предполагаемому месту, он услышал человеческие крики и обнаружил застрявшего родственника. Однако самостоятельно освободить его не удалось, и на место были вызваны спасатели.

После десяти часов напряженной операции специалистам удалось вытащить Бору Фото: Police Handout

После десяти часов напряженной операции специалистам удалось вытащить Бору, который к тому моменту провел в темноте и холоде четыре дня. Его доставили в больницу с травмами головы, груди и колена.

Позже Бора признался, что в заточении испытывал сильнейшее отчаяние и потерял всякую надежду на спасение.

"Я думал, что это конец", — вспоминал потом фермер.

В связи с происшествием начальник районной полиции лейтенант Сарет Висет объявил запрет на самостоятельное исследование пещерных систем в этом районе, предупредив о серьезных рисках.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил сообщение от жены за пару минут до авиакатастрофы. Хамад Разе вместе с родственниками других пассажиров отправился в аэропорт в надежде получить информацию о судьбе близких. По словам мужчины, его жена всегда испытывала страх перед полетами.

Также стало известно, что мужчина, который не спал с 1963 года, сделал грустное признание. Фермер Тхай Нгок не может уснуть уже более 60 лет. Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.