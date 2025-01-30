"Я все понял": мужчина получил сообщение от жены за пару минут до авиакатастрофы (фото)

Хамад Разе вместе с родственниками других пассажиров отправился в аэропорт в надежде получить информацию о судьбе близких. По словам мужчины, его жена всегда испытывала страх перед полетами.

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Мужчина из США получил сообщение от своей жены всего за две минуты до того, как ее самолет потерпел крушение в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Трагедия произошла в среду, 30 января, когда самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате аварии воздушное судно упало в реку Потомак.

Одной из пассажирок рейса была 26-летняя женщина, которая отправила своему мужу, Хамаду Разе, сообщение: "Мы прилетаем через 20 минут". Однако после столкновения связь с ней прервалась.

Раза признался журналистам, что не все его сообщения дошли до супруги.

"Вот тогда-то я все понял, что что-то произошло", — сказал он.

Узнав о крушении, мужчина вместе с родственниками других пассажиров отправился в аэропорт в надежде получить информацию о судьбе близких Фото: X (Twitter)

Узнав о крушении, мужчина вместе с родственниками других пассажиров отправился в аэропорт в надежде получить информацию о судьбе близких. По словам Разы, его жена летела в Уичито (штат Канзас) по рабочим делам и всегда испытывала страх перед полетами.

"Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы разговариваем", — сказал он.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели прочесывают воды Потомака в надежде обнаружить выживших среди 67 человек, находившихся на борту.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование причин катастрофы. Между тем, по последним данным, из воды уже извлечены тела более 30 погибших.

Ранее Фокус сообщал, что в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США и упал в реку. Аэропорт имени Рейгана закрыт в связи с "чрезвычайной ситуацией".

Также стало известно, что фигурист рассказал, почему его не пустили на роковой рейс. Американский спортсмен Джон Маравилл также мог погибнуть в авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне. Его не пустили на борт самолета из-за слишком большой собаки, которую он имел с собой.