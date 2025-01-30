После авиакатастрофы из реки достали более 30 тел: подробности трагедии в США

Спасатели вытащили из реки Потомак почти половину жертв авиакатастрофы в США, рассказали журналисты. Работам мешает лед и двухметровая глубина, на которую упали обломки авиалайнера и вертолета.

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Американский пассажирский самолет вылетел из Канзаса и направлялся в аэропорт рядом с Вашингтоном. На подлете к аэропорту самолет не смог разминуться с военным вертолетом, который летел навстречу на той же высоте. Фокус собрал информацию о трагедии в США 30 января, которая, вероятно, унесла жизни почти 70 человек.

Авиакатастрофа в США 30 января — детали

Утром 30 января западные медиа сообщили об инциденте рядом с аэропортом Рональда Рейгана возле Вашингтона. Авиакатастрофа в США произошла над рекой Потомак: столкнулся пассажирский самолет и военный вертолет. Самолет — Bombardier CRJ70 рейса 5342 компании American Eagle (по другим данным American Airlines), на борту находилось 64 человека. Военный вертолет — UH-60 Black Haw, на борту — трое.

Обломки воздушных судов упали в реку Потомак, над которой произошло столкновение, свидетельствуют кадры с места событий. В спасательной спецоперации приняли участие около 300 человек из разных ведомств. На момент авиакатастрофы температура воды в Потомаке — 1,6 градусов.

Как произошло столкновение самолета и вертолета — версии

Позже в сети появились видео, на котором зафиксирован момент катастрофы. Видим, самолет и вертолет летят на высоте сотни метров над поверхностью воды и, как кажется, на одной высоте. Затем один из объектов меняет траекторию и происходит столкновение. Опубликовали также заявление спасателей: они объяснили, что глубина реки, в которую упали обломки — два метра, она покрыта льдом и это усложняет операцию по спасению людей.

На мониторинговом портале LiveATC опубликовали фрагмент переговоров диспетчеров и пилотов вертолета. Как выяснились, пилоты видели самолет, но им не было команды изменить эшелон (изменить высоту полета).

Что известно о жертвах авиакатастрофы

Через несколько часов после авиакатастрофы возле Вашингтона в росСМИ сообщили о возможных пассажирах самолета рейса 5342. Как выяснилось, на борту находилось около 20 фигуристов — россияне и потомки русских-эмигрантов. Назвали 17 имен, членов команды Ashburn Ice Hou. Среди них — Евгения Шишкова и Евгений Наумов, чемпионы мира по фигурному катанию в 1994 году. Также была тренер Инна Волянская, которая учила команду из Вирджинии. В списке упоминали Анабель Морозову — американку с российским паспортом. Источники ТАСС сообщили, что ее на борту не было.

Авиакатастрофа в США — российская фигуристка Аннабель Морозова Фото: Из открытых источников

Информация о фигуристах подтвердило Ассоциация фигурного катания США (U.S. Figure Skating).

"Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с Чемпионатом США по фигурному катанию", — говорится в заявлении, обнародованном NBS News.

Спасательная операция в США — что говорят чиновники, военные и медиа

Глава Министерства транспорта США Шон Даффи выступил с заявлением относительно авиакатастрофы. По его словам, провели анализ схемы полета самолета и вертолета. Схемы были такие же, как все предыдущие рейсы, поэтому пока не понятно, что же произошло, сказал чиновник.

NBS News пообщалось с двумя людьми, причастными к спасательной операции. Имена и должности собеседников не указаны. Источники журналистов сообщили, что из воды вытащили 30 тел. Информация о жертвах авиакатастрофы самолета American Eagle рейса 5342 обнародована по состоянию на 13:30 (по Киеву).

Кроме того, медиа добавило новые детали к трагическим событиям. В частности, заместитель директора по связям с общественностью Объединенной оперативной группы в военном округе Вашингтона Рон МакЛендона II объяснил, что вертолет Black Hawk совершал тренировочный вылет. Воздушное судно принадлежало роте Bravo 12 авиационного батальона, который дислоцируется на аэродроме Форт-Белвуар (Вирджиния).

Спасатели продолжают поиск пострадавших, тем временем началось расследование. Делом будут заниматься несколько ведомств: Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB, армия США и Федеральное управление авиации, сообщило NBC News.

Отметим, 29 января агентство Associated Press сообщило о еще одной авиакатастрофе в США. Событие произошло на Аляске. Согласно данным медиа, разбился сверхновый истребитель F-35, выполняющий тренировочный полет. Пилот самолета успел катапультироваться, свидетельствуют кадры, снятые случайными свидетелями.

Напоминаем, 29 декабря состоялась авиакатастрофа в Корее, в которой погибли 179 человек. Несколькими днями ранее разбился азербайджанский самолет, который летел из Баку в Грозный.