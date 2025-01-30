Після авіакатастрофи з річки дістали понад 30 тіл: подробиці трагедії в США

Рятувальники витягнули з річки Потомак майже половину жертв авіакатастрофи в США, розповіли журналісти. Роботам заважає крига та двометрова глибина, на яку упали уламки авіалайнера та вертольота.

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Американський пасажирський літак вилетів з Канзасу та прямував в аеропорт поруч з Вашингтоном. На підльоті до аеропорту літак не зміг розминутись з військовим гелікоптером, який летів назустріч на тій ж висоті. Фокус зібрав інформацію про трагедію в США 30 січня, яка, ймовірно, забрала життя майже 70 людей.

Авіакатастрофа в США 30 січня — деталі

Зранку 30 січня західні медіа повідомили про інцидент поруч з аеропортом Рональда Рейгана біля Вашингтона. Авіакатастрофа в США сталась над річкою Потомак: зіштовхнувся пасажирський літак та військовий вертоліт. Літак — Bombardier CRJ70 рейсу 5342 компанії American Eagle (за іншими даними American Airlines), на борту його перебувало 64 людей. Військовий вертоліт — UH-60 Black Haw, на борту — троє.

Уламок повітряних суден упали у річку Потомак, над якою сталось зіткнення, свідчать кадри з місця подій. У рятувальній спецоперації взяли участь близько 300 осіб з різних відомств. На момент авіакатастрофи температура води у Потомаці — 1,6 градусів.

Як відбулось зіткнення літака та вертольота — версії

Згодом у мережі з'явились відео, на якому зафіксовано момент катастрофи. Бачимо, літак та вертоліт летять на висоті кількох сотень метрів над поверхнею води і, як здається, на одній висоті. Потім один з об'єктів міняє траєкторію і стається зіткнення. Крім того, опублікували заяву рятувальників: вони пояснили, що глибина річки, в яку упали уламки — два метри, але вона вкрита льодом, тому це ускладнює операцію з порятунку людей.

Згодом на моніторинговому порталі LiveATC опублікували фрагмент переговорів диспетчерів та пілотів вертольота. Як з'ясувались, пілоти бачили літак, але їм не було команди змінити ешелон (змінити висоту польоту).

Що відомо про жертв авіакатастрофи

За кілька годин після авіакатастрофи біля Вашингтона у росЗМІ повідомили про можливих пасажирів літака рейсу 5342. Як з'ясувалось, на борту перебуло близько 20 фігуристів — росіяни та нащадки росіян-емігрантів. Назвали 17 імен, членів команди Ashburn Ice Hou. Серед них — Євгенія Шишкова та Євген Наумов, чемпіони світу з фігурного катання у 1994 році. Також була тренерка Інна Волянська, яка вчила команду з Вірджинії. У списку згадували Анабель Морозову — американку з російським паспортом. Джерела ТАСС повідомили, що її на борту не було.

Авіакатастрофа в США - російська фігуристка Аннабель Морозова Фото: З відкритих джерел

Інформація про фігуристів підтвердило Асоціація фігурного катання США (U.S. Figure Skating).

"Ці спортсмени, тренери та члени сімей поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився разом з Чемпіонатом США з фігурного катання", — ідеться у заяві, оприлюдненій NBS News.

Рятувальна операція у США — що кажуть урядовці, військові та медіа

Глава Міністерства транспорту США Шон Даффі виступив з заявою щодо авіакатастрофи. З його слів, провели аналіз схеми польоту літака та вертольоту. Схеми були такі ж, як усі попередні рейси, тому поки не зрозуміло, що ж сталось, сказав чиновник.

NBS News поспілкувалось з двома людьми, дотичними до рятувальної операції. Імена та посади співрозмовників не вказані. Джерела журналістів повідомили, що з води витягнули 30 тіл. Інформація про жертв авіакатастрофи літака American Eagle рейсу 5342 оприлюднена станом на 13:30 (за Києвом).

Крім того, медіа додало нові деталі до трагічних подій. Зокрема, заступник директора зі зв’язків із громадськістю Об’єднаної оперативної групи у військовому окрузі Вашингтона Рон МакЛендона II пояснив, що вертоліт Black Hawk здійснював тренувальний виліт. Повітряне судно належало роті Bravo 12 авіаційного батальйону, який дислокується на аеродромі Форт-Белвуар (Вірджинія).

Рятувальники продовжують пошук постраждалих, тим часом почалось розслідування. Справою займатимуться кілька відомств: Національна рада з безпеки на транспорті NTSB, армія США та Федеральне управління авіації, повідомило NBC News.

Зазначимо, 29 січня агентство Associated Press повідомило про ще одну авіакатастрофу в США. Подія сталась на Алясці. Згідно з даними медіа, розбився надновий винищувач F-35, який виконував тренувальний політ. Пілот літака встиг катапультуватись, свідчать кадри, зняті випадковими свідками.

Нагадуємо, 29 грудня відбулась авіакатастрофа у Кореї, у якій загинуло 179 осіб. Кількома днями раніше розбився азербайджанський літак, який летів з Баку в Грозний.