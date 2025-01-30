"Я все зрозумів": чоловік отримав повідомлення від дружини за кілька хвилин до авіакатастрофи (фото)

Хамад Разе разом із родичами інших пасажирів вирушив до аеропорту в надії отримати інформацію про долю близьких. За словами чоловіка, його дружина завжди відчувала страх перед польотами.

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Чоловік зі США отримав повідомлення від своєї дружини всього за дві хвилини до того, як її літак зазнав аварії у Вашингтоні. Про це повідомляє видання Daily Beast.

Трагедія сталася в середу, 30 січня, коли літак авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся з військовим вертольотом під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Унаслідок аварії повітряне судно впало в річку Потомак.

Однією з пасажирок рейсу була 26-річна жінка, яка відправила своєму чоловікові, Хамаду Разі, повідомлення: "Ми прилітаємо через 20 хвилин". Однак після зіткнення зв'язок із нею перервався.

Раза зізнався журналістам, що не всі його повідомлення дійшли до дружини.

"Ось тоді-то я все зрозумів, що щось сталося", — сказав він.

Дізнавшись про катастрофу, чоловік разом із родичами інших пасажирів вирушив до аеропорту в надії отримати інформацію про долю близьких Фото: X (Twitter)

Дізнавшись про катастрофу, чоловік разом із родичами інших пасажирів вирушив до аеропорту в надії отримати інформацію про долю близьких. За словами Рази, його дружина летіла до Вічіто (штат Канзас) у робочих справах і завжди відчувала страх перед польотами.

"Я просто молюся, щоб хто-небудь витягнув її з річки просто зараз, поки ми розмовляємо", — сказав він.

На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники прочісують води Потомака, сподіваючись виявити тих, хто вижив, серед 67 осіб, які перебували на борту.

Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування причин катастрофи. Тим часом за останніми даними, з води вже витягнуто тіла понад 30 загиблих.

Раніше Фокус повідомляв, що у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з вертольотом армії США і впав у річку. Аеропорт імені Рейгана закрито у зв'язку з "надзвичайною ситуацією".

Також стало відомо, що фігурист розповів, чому його не пустили на фатальний рейс. Американський спортсмен Джон Маравілл також міг загинути в авіакатастрофі, яка сталася у Вашингтоні. Його не пустили на борт літака через занадто великого собаку, якого він мав із собою.