"Думав, що це кінець": фермер на 4 дні опинився замкненим у темній печері (фото)

Сум Бора впустив смолоскип у вузьку ущелину і спробував дістати його, але застряг у кам'яній пастці завширшки всього 15 см. Рятувальникам знадобилося понад 10 годин, щоб врятувати чоловіка.

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У Камбоджі фермер Сум Бора опинився в пастці, потрапивши у вузьку печерну ущелину, і провів там чотири дні, перш ніж був врятований. Про цю історію згадує видання Lad Bible.

Інцидент стався в серпні 2019 року, коли Бора вирушив у район Пном Проєк для збору гуано — цінного добрива, одержуваного з посліду кажанів. Це дешевий і поживний продукт, який широко використовується в сільському господарстві.

Під час роботи фермер впустив смолоскип у вузьку ущелину і спробував дістати його, але застряг у кам'яній пастці завширшки всього шість дюймів (15 см). Рідні та знайомі не відразу занепокоїлися, бо знали, що він міг затриматися в печерах на кілька днів. Однак через деякий час його відсутність привернула увагу сім'ї.

Брата Бори попередив знайомий фермер, який знав про маршрут зниклого. Коли чоловік прийшов до передбачуваного місця, він почув людські крики і виявив застряглого родича. Однак самостійно звільнити його не вдалося, і на місце було викликано рятувальників.

Після десяти годин напруженої операції фахівцям вдалося витягнути Бору Фото: Police Handout

Після десяти годин напруженої операції фахівцям вдалося витягнути Бору, який на той момент провів у темряві та холоді чотири дні. Його доставили в лікарню з травмами голови, грудей і коліна.

Пізніше Бора зізнався, що в ув'язненні відчував сильний відчай і втратив будь-яку надію на порятунок.

"Я думав, що це кінець", — згадував потім фермер.

У зв'язку з подією начальник районної поліції лейтенант Сарет Вісет оголосив заборону на самостійне дослідження печерних систем у цьому районі, попередивши про серйозні ризики.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав повідомлення від дружини за кілька хвилин до авіакатастрофи. Хамад Разе разом із родичами інших пасажирів вирушив до аеропорту в надії отримати інформацію про долю близьких. За словами чоловіка, його дружина завжди відчувала страх перед польотами.

Також стало відомо, що чоловік, який не спав з 1963 року, зробив сумне зізнання. Фермер Тхай Нгок не може заснути вже понад 60 років. Чоловік стверджує, що ні медичні препарати, ні консультації лікарів не допомогли йому повернутися до нормального сну.