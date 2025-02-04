Мужчину на собеседовании попросили притвориться Суперменом: как он вышел из ситуации

Мужчина рассказал, что хотел устроиться на должность менеджера по работе с клиентами и продажам. Он отправил резюме и впоследствии получил ответ, что работодатели были "впечатлены его опытом" и хотели бы "двигаться вперед".

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Во время собеседования на должность менеджера работника с 20-летним стажем рекрутеры попросили сыграть Супермена. Мужчина достойно вышел из этой ситуации. Об этом случае он рассказал в Reddit, сообщает издание YourTango.

Мужчина рассказал, что хотел устроиться на должность менеджера по работе с клиентами и продажам. Он отправил резюме и впоследствии получил ответ, что работодатели были "впечатлены его опытом" и хотели бы "двигаться вперед". Движение вперед в этом случае означало попросить его "записать 1-минутное видео о себе, где вы можете притвориться Суперменом и описать, почему вы прекрасно подходите для этой должности".

Мужчину такое предложение возмутило, поскольку он имел 20-летний стаж за плечами в своей сфере и назвал это своеобразным ритуалом унижения потенциального работника.

Поэтому он написал ответ-отказ рекрутерам.

"Имея более 20 лет подтвержденного успеха в продажах, я всегда подходил к своим профессиональным усилиям с максимальной серьезностью и уважением. Хотя я полностью осознаю важность креативности и участия в процессе продаж, я считаю, что этот конкретный запрос выходит за пределы стандартной профессиональной практики. Похоже, что такое упражнение не связано с оценкой навыков, опыта или стратегической смекалки, необходимых для достижения результатов в высокоэффективной среде продаж. Меня продолжает интересовать обсуждение того, как мой опыт может способствовать росту и успеху, и я приветствую возможность продолжить наш диалог способом, который более соответствующим образом отражает профессиональный характер этой роли", — говорится в письме мужчины.

Напомним, что мужчина решил пойти на необычный эксперимент по поиску работы и привлек искусственный интеллект. Когда он утром проснулся, то увидел результаты и был шокирован увиденным.

Также сообщалось об "интересной работе" на необитаемом острове. Работа предусматривает уход за 6 коттеджами и кофейней на острове Большой Бласкет в течение туристического периода с 1 апреля до 1 октября.