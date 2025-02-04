Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом: як він вийшов із ситуації

Чоловік розповів, що хотів влаштуватися на посаду менеджера по роботі з клієнтами та продажах. Він відправив резюме і згодом отримав відповідь, що роботодавці були "вражені його досвідом" і хотіли б "рухатися вперед".

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Під час співбесіди на посаду менеджера працівника з 20-річним стажем рекрутери попросили зіграти Супермена. Чоловік гідно вийшов з цієї ситуації. Про цей випадок він розповів у Reddit, повідомляє видання YourTango.

Чоловік розповів, що хотів влаштуватися на посаду менеджера по роботі з клієнтами та продажах. Він відправив резюме і згодом отримав відповідь, що роботодавці були "вражені його досвідом" і хотіли б "рухатися вперед". Рух вперед у цьому випадку означав попросити його "записати 1-хвилинне відео про себе, де ви можете прикинутися Суперменом і описати, чому ви чудово підходите для цієї посади".

Чоловіка така пропозиція обурила, оскільки він мав 20-річний стаж за плечима у своїй сфері і назвав це своєрідним ритуалом приниження потенційного працівника.

Тож він написав відповідь-відмову рекрутерам.

"Маючи понад 20 років підтвердженого успіху в продажах, я завжди підходив до своїх професійних зусиль з максимальною серйозністю та повагою. Хоча я повністю усвідомлюю важливість креативності та участі в процесі продажів, я вважаю, що цей конкретний запит виходить за межі стандартної професійної практики. Схоже, що така вправа не пов’язана з оцінкою навичок, досвіду чи стратегічної кмітливості, необхідних для досягнення результатів у високоефективному середовищі продажі. Мене продовжує цікавити обговорення того, як мій досвід може сприяти зростанню та успіху, і я вітаю можливість продовжити наш діалог у спосіб, який більш відповідним чином відображає професійний характер цієї ролі", — йдеться у листі чоловіка.

Нагадаємо, що чоловік вирішив піти на незвичний експеримент з пошуку роботи та залучив штучний інтелект. Коли він зранку прокинувся, то побачив результати та був шокований побаченим.

Також повідомлялося про "цікаву роботу" на безлюдному острові. Робота передбачає догляд за 6 котеджами та кав'ярнею на острові Великий Бласкет протягом туристичного періоду з 1 квітня до 1 жовтня.