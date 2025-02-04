Одинокая акула привела потомство: в аквариуме не знают, кто мог стать отцом (фото)

Смотрители были удивлены, когда около восьми месяцев назад заметили яйцо в резервуаре с двумя акулами-самками. Детеныш вылупился в начале января.

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Сотрудники аквариума в Луизиане (США) расследуют тайну вылупления детеныша акулы. Потомство чудом появилось на свет, несмотря на то, что самка не контактировала с самцами по меньшей мере три года. Об этом сотрудники заведения сообщили в Facebook.

Члены команды Shreveport Aquarium были крайне удивлены, когда около восьми месяцев назад заметили яйцо в резервуаре с двумя акулами-самками. Детеныш, которого смотрители назвали Йоко, вылупился в этом году в начале января.

Две теории

Эксперты выдвинули две возможные теории, как это могло случиться: партеногенез или задержка оплодотворения. Партеногенез — размножение бесполым путем, когда животное создает точную копию самого себя. Кстати, именно это произошло в 2022 году в чикагском аквариуме Шедда, когда самка отложила яйца без самца.

Ранее у акул также фиксировали задержку оплодотворения, когда яйцеклетка начинала развиваться через долгий период после спаривания. Сотрудники аквариума заявили, что проведут анализ ДНК, как только Йоко станет достаточно большой для забора крови.

Детеныш акулы Фото: Shreveport Aquarium

"Эта ситуация невероятна и демонстрирует устойчивость вида. Мы с нетерпением ждем ближайших месяцев, чтобы подтвердить, действительно ли это был случай партеногенеза, или все же задержка оплодотворения. Жизнь прорастает в любых условиях", — отметил Грег Баррик, куратор аквариума Shreveport.

Напомним, ранее Фокус писал, что через год после того, как ученые нашли изуродованную тушу большой белой акулы, путем анализа ДНК удалось установить загадочное существо, которое жестоко расправилось с хищницей.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент случился перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, неподалеку от границы с Квинслендом.