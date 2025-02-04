Одинока акула привела дитинча: в акваріумі не знають, хто міг стати батьком (відео)

Доглядачі були здивовані, коли близько восьми місяців тому помітили яйце в резервуарі з двома акулами-самками. Дитинча вилупилося на початку січня.

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Співробітники акваріума в Луїзіані (США) розслідують таємницю вилуплення дитинчати акули. Потомство дивом з'явилося на світ, попри те, що самка не контактувала з самцями щонайменше три роки. Про це співробітники закладу повідомили у Facebook.

Члени команди Shreveport Aquarium були вкрай здивовані, коли близько восьми місяців тому помітили яйце в резервуарі з двома акулами-самками. Дитинча, яке доглядачі назвали Йоко, вилупилося цьогоріч на початку січня.

Дві теорії

Експерти висунули дві можливі теорії, як це могло трапитися: партеногенез або затримка запліднення. Партеногенез — розмноження безстатевим шляхом, коли тварина створює точну копію самої себе. До речі, саме це сталося у 2022 році в чиказькому акваріумі Шедда, коли самка відклала яйця без самця.

Раніше в акул також фіксували затримку запліднення, коли яйцеклітина починала розвиватись через довгий період після спарювання. Співробітники акваріума заявили, що проведуть аналіз ДНК, щойно Йоко стане достатньо великою для забору крові.

Дитинча акули Фото: Shreveport Aquarium

"Ця ситуація неймовірна і демонструє стійкість виду. Ми з нетерпінням чекаємо найближчих місяців, аби підтвердити, чи дійсно це був випадок партеногенезу, чи все ж затримка запліднення. Життя проростає у будь-яких умовах", — зазначив Грег Баррік, куратор акваріума Shreveport.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що через рік після того, як вчені знайшли понівечену тушу великої білої акули, шляхом аналізу ДНК вдалось встановити загадкову істоту, яка жорстоко розправилась з хижачкою.

Крім того, рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.