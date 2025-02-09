Мудрец назвал 5 фраз, которые самые сильные люди вспоминают в трудные времена

Скотт Маутц пишет, что бывают дни, когда не удается найти радость в жизни. Именно тогда, по его мнению, стоит вспомнить основные мантры, помогающие выбраться из эмоциональной ямы.

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Сейчас люди стремятся быть счастливыми больше, чем когда-либо. Хотят научиться радоваться жизни, несмотря на ужасные события, несущиеся вокруг. Автор книги "Психически сильный лидер" Скотт Маутц пишет, что бывают дни, когда это дается труднее всего. Именно тогда, по его мнению, стоит вспомнить 5 мантр, помогающих пережить трудные времена.

1. "Главное не то, что я потерял"

"Во времена невзгод мы чаще обращаем внимание на все плохое. Вместо этого лучше сосредоточьтесь на том, что удалось сохранить. Это имеет огромное значение! Исследования доказывают, что формирование благодарности улучшает наше самочувствие", — пишет автор книги.

2. "Идеального пути не существует"

"Когда сетуете на то, что все складывается совсем не так, как вы надеялись, то рискуете застрять в петле негатива. В жизни всегда есть неожиданные повороты. Примите это и попробуйте преодолеть препятствия. Подумайте о достижении или результате, который может принести вам счастье", — отмечает Маутц.

3. "Не обращайте внимания"

"Скажите себе: "Пусть будет, как будет". Это когнитивное принятие, которое поможет выйти из нисходящей спирали. Не пытайтесь вытеснить что-то плохое из психики или изменить свое отношение. Отпустите это событие. Признайте и примите, что ваши эмоции — это адекватная реакция, но сосредоточьтесь на том, как двигаться дальше", — советует Скотт.

Главное не то, что вы потеряли, а то, что сохранили Фото: Unsplash

4. "Большая картина, маленькие штрихи"

"Борясь с неудачами, мы можем потерять перспективу. Небольшие проблемы иногда кажутся огромными. Скажите себе: "Большая картина создается маленькими штрихами". Это напомнит вам о цели: кем вы хотите быть и какую жизнь прожить. Когда посмотреть на неудачу в контексте общей картины, то ее важность уменьшается в разы", — объясняет автор.

5. "Счастье — не пункт назначения"

Маутц уверен: "Не все проблемы ведут к негативным последствиям. Конечный результат неурядиц определяется тем, как вы на них реагируете. Например, неудачное собеседование — это разве катастрофа? Спросите себя: "Я бы стал счастливым, если бы...". Легко попасть в ловушку, если думать, что счастье — это пункт назначения. Между тем маленькие радости ускользают из вашей ежедневной жизни незамеченными".

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