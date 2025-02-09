Мудрець назвав 5 фраз, які найсильніші люди згадують у важкі часи

Скотт Маутц пише, що бувають дні, коли не вдається знайти радість у житті. Саме тоді, на його думку, варто згадати основні мантри, які допомагають вибратися з емоційної ями.

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Зараз люди прагнуть бути щасливими більше, аніж будь-коли. Хочуть навчитися радіти життю, попри жахливі події, що несуться довкола. Автор книги "Психічно сильний лідер" Скотт Маутц пише, що бувають дні, коли це дається найважче. Саме тоді, на його думку, варто згадати 5 мантр, які допомагають пережити важкі часи.

1. "Головне не те, що я втратив"

"У часи негараздів ми частіше звертаємо увагу на все погане. Натомість краще зосереджуйтесь на тому, що вдалось зберегти. Це має величезне значення! Дослідження доводять, що формування вдячності покращує наше самопочуття", — пише автор книги.

2. "Ідеального шляху не існує"

"Коли нарікаєте на те, що все складається зовсім не так, як ви сподівалися, то ризикуєте застрягнути у петлі негативу. У житті завжди є неочікувані повороти. Прийміть це і спробуйте подолати перешкоди. Подумайте про досягнення або результат, який може принести вам щастя", — зазначає Маутц.

3. "Не звертайте уваги"

"Скажіть собі: "Нехай буде, як буде". Це когнітивне прийняття, яке допоможе вийти з низхідної спіралі. Не намагайтеся витіснити щось погане з психіки або змінити своє ставлення. Відпустіть цю подію. Визнайте і прийміть, що ваші емоції — це адекватна реакція, але зосередьтеся на тому, як рухатися далі", — радить Скотт.

Головне не те, що ви втратили, а те, що зберегли Фото: Unsplash

4. "Велика картина, маленькі штрихи"

"Борячись з невдачами, ми можемо втратити перспективу. Невеликі проблеми іноді здаються величезними. Скажіть собі: "Велика картина створюється маленькими штрихами". Це нагадає вам про мету: ким ви хочете бути і яке життя прожити. Коли подивитися на невдачу в контексті загальної картини, то її важливість зменшується у рази", — пояснює автор.

5. "Щастя — не пункт призначення"

Маутц впевнений: "Не всі проблеми ведуть до негативних наслідків. Кінцевий результат негараздів визначається тим, як ви на них реагуєте. Наприклад, невдала співбесіда — це хіба катастрофа? Запитайте себе: "Я б став щасливим, якби…". Легко потрапити в пастку, якщо думати, що щастя — це пункт призначення. Тим часом маленькі радощі вислизають з вашого щоденного життя непоміченими".

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