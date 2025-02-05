"Я ухаживала за ней": женщина больше года скрывала смерть родной дочери
Мать поймали в центре города, когда она катила труп своей дочери в инвалидной коляске. У погибшей не было ни одной фотографии при жизни — ее пришлось идентифицировать по ДНК.
77-летняя Джоан Кэтлин Тернелл более года продержала труп собственной дочери у себя дома и никому не сообщала о ее смерти. Об этом пишет Daily Star.
Соседи жаловались на "ужасные запахи", доносившиеся из квартиры, а также на нашествие мух, но когда полицейские пришли с проверкой, Джоан отказалась их впустить.
Пытаясь убедить офицеров, что ее дочь Трейси жива, женщина завернула тело в красное пальто и вывезла его в инвалидной коляске.
Джоан остановили, когда она толкала кресло на уединенную автостоянку.
Когда офицеры подняли капюшон красного пальто, они обнаружили "сильно разложенное тело".
"Почему они не могут просто оставить нас в покое? У нас все было хорошо, и я ухаживала за ней", — сказала Джоан во время задержания.
Выяснилось, что Джоан имела "тяжелое" психическое заболевание и страдала как от длительного расстройства горя, так и от опухоли головного мозга.
"Я не была причиной смерти моей дочери. Я не знаю, что стало причиной смерти моей дочери. Я не вызвала скорую помощь, потому что знала, что они не смогут помочь. Я держала Трейси при себе, потому что не могла с ней расстаться. Я очень сильно ее любила. Я не помню точной даты смерти Трейси, но думаю, что это было примерно в сентябре 2022 года", — написала Джоан в заявлении для суда.
Патологоанатомы не смогли установить причину смерти, поскольку тело Трейси было сильно разложенным.
В то же время Джоан рассказала, что у ее дочери, прикованной к инвалидной коляске, не было друзей и никогда не было романтических партнеров.
Они не были зарегистрированы у врача, не имели государственных документов и не имели доступа к Интернету.
У Трейси не было телефона, и полиция не нашла ни одной ее фотографии. Ее пришлось идентифицировать по ДНК.
Полиция обнаружила, что квартира Джоан кишит клопами и грызунами, а пол был покрыт фекалиями.
Джоан так и не была привлечена к ответственности за препятствование законному захоронению тела своей дочери.
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