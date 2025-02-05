"Я доглядала за нею": жінка більше року приховувала смерть рідної доньки

Матір упіймали в центрі міста, коли вона котила труп своєї доньки в інвалідному візку. У загиблої не було жодної фотографії за життя — її довелось ідентифікувати по ДНК.

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77-річна Джоан Кетлін Тернелл понад рік протримала труп власної доньки у себе вдома та нікому не повідомляла про її смерть. Про це пише Daily Star.

Сусіди скаржилися на "жахливі запахи", що долинали з квартири, а також на нашестя мух, але коли поліцейські прийшли з перевіркою, Джоан відмовилася їх впустити.

Намагаючись переконати офіцерів, що її донька Трейсі жива, жінка загорнула тіло в червоне пальто і вивезла його в інвалідному візку.

Джоан зупинили, коли вона штовхала крісло на відокремлену автостоянку.

Торговий центр, біля якого поліція зупинила Джоан з трупом доньки Фото: Daily Star

Коли офіцери підняли капюшон червоного пальта, вони виявили "сильно розкладене тіло".

"Чому вони не можуть просто дати нам спокій? У нас все було добре, і я доглядала за нею", — сказала Джоан під час затримання.

З'ясувалось, що Джоан мала "важке" психічне захворювання та страждала як від тривалого розладу горя, так і від пухлини головного мозку.

"Я не була причиною смерті моєї дочки. Я не знаю, що стало причиною смерті моєї дочки. Я не викликала швидку допомогу, бо знала, що вони не зможуть допомогти. Я тримала Трейсі при собі, бо не могла з нею розлучитися. Я дуже сильно її любила. Я не пам'ятаю точної дати смерті Трейсі, але думаю, що це було приблизно у вересні 2022 року", — написала Джоан у заяві для суду.

Патологоанатоми не змогли встановити причину смерті, оскільки тіло Трейсі було сильно розкладеним.

Водночас Джоан розповіла, що у її доньки, прикутої до інвалідного візка, не було друзів і ніколи не було романтичних партнерів.

Вони не були зареєстровані у лікаря, не мали державних документів і не мали доступу до Інтернету.

У Трейсі не було телефону, і поліція не знайшла жодної її фотографії. Її довелося ідентифікувати за ДНК.

Поліція виявила, що квартира Джоан кишить клопами та гризунами, а підлога була вкрита фекаліями.

Джоан так і не була притягнута до відповідальності за перешкоджання законному похованню тіла своєї дочки.

Нагадаємо, фермер на 4 дні опинився замкненим у темній печері.

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