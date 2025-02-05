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МирФан

Сюрприз после вечеринки: друзья не могут избавиться от "временных" тату (видео)

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Фото: Freepik | Иллюстративное фото

Некоторые рисунки получились особенно неудачными. Одна девушка сделала татуировку с изображением головы животного прямо в центре груди, а парень выбрал рисунок с колючей проволокой на шее и полумесяцем на лице.

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Группа друзей из Италии оказалась в шоке, когда их спонтанная ночная выходка с временными татуировками обернулась настоящим долгосрочным обязательством. Об этом в своем видео в TikTok рассказала одна из участниц.

Современные технологии позволили временным татуировкам держаться гораздо дольше привычных 24 часов, но далеко не все осведомлены о том, насколько они могут быть стойкими. Компания друзей, решившая ради шутки нанести на половину постоянные татуировки во время декабрьской вечеринки, на утро столкнулась с неприятным сюрпризом — рисунки не смывались.

"Наши лица, когда мы поняли, что "временные" татуировки останутся с нами до января 2025 года. Нам за 30", — рассказывает одна из участниц в популярном ролике.

В видео, которое набрало более 7,4 млн просмотров, запечатлен момент, когда друзья выбирают понравившиеся им татуировки на Amazon, даже не подозревая, чем это обернется. Позже пользовательница TikTok с ником onemicirci опубликовал кадры с их рисунками и местами их нанесения, вызвав бурную реакцию зрителей.

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Парень выбрал колючую проволоку на шее и полумесяц на лице
Фото: TikTok

Некоторые рисунки оказались особенно неудачными: одна девушка получила татуировку в виде головы животного прямо посередине груди, а парень выбрал колючую проволоку на шее и полумесяц на лице. Другая девушка оказалась не в восторге от изображения панды под глазом, а ее подруга — от надписи на груди.

Среди самых экстремальных решений — кнопка включения/выключения на щеке одной из участниц и крошечные символы на пальцах другого участника. Один из друзей нанес изображение пистолета на затылок, но даже после усиленных попыток стереть его с помощью скраба, татуировка осталась почти неизменной.

В комментариях пользователи делились собственными случаями с подобными татуировками. Один из них рассказал, что его 16-летняя дочь использовала подобные наклейки на Хэллоуин и несколько дней не могла выйти из дома. Другой отметил, что татуировка его подруги полностью сохранилась даже спустя четыре года.

Ранее Фокус сообщал, что друзья в ужасе смотрят на селфи, которое они сделали. Шестеро друзей сделали обычный снимок, но позже, разглядывая фото, заметили нечто пугающее, от чего у них пошли мурашки по коже.

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