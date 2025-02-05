Сюрприз після вечірки: друзі не можуть позбутися "тимчасових" тату (відео)

Деякі малюнки вийшли особливо невдалими. Одна дівчина зробила татуювання із зображенням голови тварини прямо в центрі грудей, а хлопець вибрав малюнок з колючим дротом на шиї і півмісяцем на обличчі.

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Група друзів з Італії була шокована, коли їхня спонтанна нічна витівка з тимчасовими татуюваннями обернулася справжнім довгостроковим зобов'язанням. Про це у своєму відео в TikTok розповіла одна з учасниць.

Сучасні технології дозволили тимчасовим татуюванням триматися набагато довше за звичні 24 години, але далеко не всі обізнані про те, наскільки вони можуть бути стійкими. Компанія друзів, яка вирішила заради жарту нанести на половину постійні татуювання під час грудневої вечірки, на ранок зіткнулася з неприємним сюрпризом — малюнки не змивалися.

"Наші обличчя, коли ми зрозуміли, що "тимчасові" татуювання залишаться з нами до січня 2025 року. Нам за 30", — розповідає одна з учасниць у популярному ролику.

У відео, яке набрало понад 7,4 млн переглядів, відображено момент, коли друзі вибирають вподобані їм татуювання на Amazon, навіть не підозрюючи, чим це обернеться. Пізніше користувачка TikTok з ніком onemicirci опублікувала кадри з їхніми малюнками і місцями їх нанесення, викликавши бурхливу реакцію глядачів.

Хлопець обрав колючий дріт на шиї та півмісяць на обличчі Фото: TikTok

Деякі малюнки виявилися особливо невдалими: одна дівчина отримала татуювання у вигляді голови тварини просто посередині грудей, а хлопець вибрав колючий дріт на шиї й півмісяць на обличчі. Інша дівчина виявилася не в захваті від зображення панди під оком, а її подруга — від напису на грудях.

Серед найекстремальніших рішень — кнопка увімкнення/вимкнення на щоці однієї з учасниць і крихітні символи на пальцях іншого учасника. Один із друзів наніс зображення пістолета на потилицю, але навіть після посилених спроб стерти його за допомогою скрабу, татуювання залишилося майже незмінним.

У коментарях користувачі ділилися власними випадками з подібними татуюваннями. Один із них розповів, що його 16-річна дочка використовувала подібні наклейки на Гелловін і кілька днів не могла вийти з дому. Інший зазначив, що татуювання його подруги повністю збереглося навіть через чотири роки.

Раніше Фокус повідомляв, що друзі з жахом дивляться на селфі, яке вони зробили. Шестеро друзів зробили звичайний знімок, але пізніше, роздивляючись фото, помітили щось лячне, від чого у них пішли мурашки по шкірі.

Також стало відомо, що чоловік уперше за 10 років збрив волосся. Алекс Гейзен поділилася відео, в якому її чоловік на ім'я Метт позбавляється своїх довгих кучерів. Користувачі соцмереж здивовані перетворенням чоловіка.