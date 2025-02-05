Что-то упало с неба, пробив крышу дома: хозяин говорит, что не поверил своим глазам (фото)

Журналисты называют несколько версий, в частности, что глыба упала с самолета, который пролетал мимо. Чтобы это проверить, они изучили ресурсы по отслеживанию гражданской авиации.

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Загадочная глыба упала на крышу одного из домов во Флориде (США), пробив большую дыру. Об этом инциденте сообщила пожарная служба Палм-Кост, в которую обратились местные жители с жалобами на многочисленные куски льда, разбросанные по проезжей части. Один "шар" попал в помещение, где живут люди, сообщает Fox 35.

Повреждения осмотрели сотрудники строительного департамента и определили, что оно безопасно для проживания. Информации о пострадавших пока нет.

Житель этого района Майк Бишоп утверждает, что слышал, как лед пробивается через крышу. "Не мог поверить своим глазам — не знал, что такое возможно! Это впервые", — заявил он.

Глыба льда упала на крышу дома Фото: Palm Coast Fire Department

Журналисты называют несколько версий, почему это произошло. В частности, глыба могла упасть с самолета, который пролетал мимо. Чтобы это проверить, они изучили ресурсы по отслеживанию полетов.

Эксперт по авиации Шем Мальмквист объяснил, что такие случаи происходят чаще, чем мы думаем. "Под мачтой может образоваться ледяной шар, который в определенных местах просто отваливается и падает. Это случается несколько раз в год".

На крыше образовалась большая дыра Фото: Palm Coast Fire Department

Предположение, что падение ледяных глыб произошло в результате какого-то метеорологического явления — маловероятно, поскольку в тот день небо было безоблачным, а температура воздуха превышала 23 градуса выше нуля. Об этом инциденте уже сообщили Федеральному управлению гражданской авиации.

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