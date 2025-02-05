Щось впало з неба, пробивши дах будинку: власник каже, що не повірив своїм очам (фото)

Журналісти називають кілька версій, зокрема, що брила впала з літака, який пролітав повз. Аби це перевірити, вони дослідили ресурси з відстеження цивільної авіації.

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Загадкова брила впала на дах одного з будинків у Флориді (США), пробивши велику дірку. Про цей інцидент повідомила пожежна служба Палм-Кост, до якої звернулися місцеві жителі зі скаргами на численні шматки льоду, розкидані по проїжджій частині. Одна "куля" влучила у помешкання, де живуть люди, повідомляє Fox 35.

Пошкодження оглянули співробітники будівельного департаменту і визначили, що воно безпечне для проживання. Інформації про постраждалих наразі немає.

Мешканець цього району Майк Бішоп стверджує, що чув, як лід пробивається через дах. "Не міг повірити своїм очам — не знав, що таке можливо! Це вперше", — заявив він.

Брила льоду впала на дах будинку Фото: Palm Coast Fire Department

Журналісти називають кілька версій, чому це сталося Зокрема, брила могла впасти з літака, який пролітав повз. Аби це перевірити, вони дослідили ресурси з відстеження польотів.

Експерт з авіації Шем Мальмквіст пояснив, що такі випадки стаються частіше, ніж ми думаємо. "Під щоглою може утворитися крижана куля, яка в певних місцях просто відвалюється й падає. Це трапляється кілька разів на рік".

На даху утворилася велика дірка Фото: Palm Coast Fire Department

Припущення, що падіння льодяних брил сталося внаслідок якогось метеорологічного явища — малоймовірне, оскільки того дня небо було безхмарним, а температура повітря перевищувала 23 градуси вище нуля. Про цей інцидент уже повідомили Федеральне управління цивільної авіації.

Нагадаємо, мешканка Мілтон-Кейнса (Велика Британія) Моллі Томас зробила несподівану знахідку під час прибирання гаража свого літнього сусіда. Під час роботи вона натрапила на листівку, підписану нині опальним британським ведучим Джиммі Севілом, що викликало неоднозначну реакцію у користувачів мережі.

А от житель Каліфорнії (США) зробив моторошну знахідку, випадково обстежуючи сад свого друга з металошукачем. Очікуючи знайти лише дрібні предмети на кшталт пляшкових кришок, чоловік і його друг були вражені, коли викопали величезну скриню.