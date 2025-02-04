Шокуюча знахідка: жінка виявила в гаражі сусіда послання від відомого злочинця

Моллі Томас наводила лад у гаражі свого літнього сусіда, коли несподівано виявила листівку з автографом відомого телеведучого, якого згодом викрили у понад сотні злочинів.

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Мешканка Мілтон-Кейнса (Велика Британія) Моллі Томас зробила несподівану знахідку під час прибирання гаража свого літнього сусіда. Під час роботи вона натрапила на листівку, підписану нині опальним британським ведучим Джиммі Севілом, що викликало неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Про це вона розповіла в одному з відео в TikTok.

Як з'ясувалося, сусід Моллі раніше працював звукорежисером у медіовиробництві в 1960-х роках і мав стосунок до запису 1962 року за участю зірки телебачення. Томас поділилася своїми емоціями в TikTok, підписавши серію фотографій знахідки словами: "Не очікувала такого сьогодні!". У коментарі до посту вона пояснила: "Мій старий сусід не знав про темну сторону Севіла в той час".

Листівка, знайдена в гаражі, виявилася чорно-білим зображенням Севіла Фото: TikTok

Листівка, знайдена в гаражі, виявилася чорно-білим зображенням Севіла з написом "PTO" ("Переверніть") на нижній частині. На зворотному боці був інший підпис від Севіла.

"Це схоже на мене, але насправді це рідкісний знімок AHAB. Будь здоровий, Джиммі". Під "AHAB" мається на увазі пісня Ahab the Arab, яку Севіл записав 1962 року.

Під "AHAB" мається на увазі пісня Ahab the Arab, яку Севіл записав 1962 року Фото: TikTok

Виявлення цього предмета викликало активне обговорення в TikTok.

"Твій сусід не винен, Севіл обдурив усю націю" "Я знайшов фотографію, на якій моя бабуся стоїть поруч із ним. Чесно кажучи, на ній вона виглядала засмученою", — писали вони.

Деякі користувачі стали захищати сусіда Томас, стверджуючи, що він міг знати про злочини Севіла в ті роки. Однак Моллі відповіла: "Я знаю передісторію. Це була записка з визнанням того, що вони працювали разом. Я можу почуватися огидно, знаючи те, що ми знаємо зараз, і це була несподівана знахідка".

Видання Mirror зазначає, що після смерті Севіла 2011 року стало відомо, що він піддав сексуальному насильству сотні жертв. Поліція визнала його одним із найактивніших злочинців такого роду в історії Великої Британії.

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