Шокирующая находка: женщина обнаружила в гараже соседа послание от известного преступника

Молли Томас наводила порядок в гараже своего пожилого соседа, когда неожиданно обнаружила открытку с автографом известного телеведущего, которого впоследствии разоблачили в более чем сотни преступлениях.

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Жительница Милтон-Кейнса (Великобритания) Молли Томас сделала неожиданную находку во время уборки гаража своего пожилого соседа. В ходе работы она наткнулась на открытку, подписанную ныне опальным британским ведущим Джимми Сэвилом, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Об этом она рассказала в одном из видео в TikTok.

Как выяснилось, сосед Молли ранее работал звукорежиссером в медиапроизводстве в 1960-х годах и имел отношение к записи 1962 года с участием звезды телевидения. Томас поделилась своими эмоциями в TikTok, подписав серию фотографий находки словами: "Не ожидала такого сегодня!". В комментарии к посту она пояснила: "Мой старый сосед не знал о темной стороне Сэвила в то время".

Открытка, найденная в гараже, оказалась черно-белым изображением Сэвила Фото: TikTok

Открытка, найденная в гараже, оказалась черно-белым изображением Сэвила с надписью "PTO" ("Переверните") на нижней части. На обратной стороне была другая подпись от Сэвила.

"Это похоже на меня, но на самом деле это редкий снимок AHAB. Будь здоров, Джимми". Под "AHAB" подразумевается песня Ahab the Arab, которую Сэвил записал в 1962 году.

Под "AHAB" подразумевается песня Ahab the Arab, которую Сэвил записал в 1962 году Фото: TikTok

Обнаружение этого предмета вызвало активное обсуждение в TikTok.

"Твой сосед не виноват, Сэвил одурачил всю нацию" "Я нашел фотографию, на которой моя бабушка стоит рядом с ним. Честно говоря, на ней она выглядела расстроенной", — писали они.

Некоторые пользователи стали защищать соседа Томас, утверждая, что он мог знать о преступлениях Сэвила в те годы. Однако Молли ответила: "Я знаю предысторию. Это была записка с признанием того, что они работали вместе. Я могу чувствовать себя отвратительно, зная то, что мы знаем сейчас, и это была неожиданная находка".

Издание Mirror отмечает, что после смерти Сэвила в 2011 году стало известно, что он подверг сексуальному насилию сотни жертв. Полиция признала его одним из самых активных преступников подобного рода в истории Великобритании.

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