Спас "ангел": невеста едва не пошла к алтарю без переднего зуба (видео)

Шеннон Делиджани повредила передний зуб в детстве и с тех пор носила композитную пломбу. Несмотря на недавний визит к стоматологу, соединение не выдержало, что поставило девушку в затруднительное положение.

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Жительница Калифорнии (США) Шеннон Делиджани пережила настоящий кошмар накануне своей свадьбы. Во время подготовки к торжеству композитная пломба, скрывавшая сломанный передний зуб, неожиданно выпала, поставив под угрозу один из самых важных дней в ее жизни. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

За день до свадьбы, 14 декабря 2024 года, 28-летняя Делиджани собиралась на ужин с женихом и друзьями. Когда она улыбнулась будущему мужу, ее пломба выпала, оставив заметный пробел в переднем ряду зубов.

"Я почувствовала себя униженной. В любой другой день я бы просто посмеялась, но перед свадьбой это стало настоящей катастрофой", — рассказала американка.

Делиджани сломала передний зуб еще в детстве и с тех пор носила композитную пломбу. Несмотря на недавний визит к стоматологу, соединение не выдержало, и именно перед свадьбой ее зуб выглядел совсем не так, как она хотела бы.

Свадьба проходила в мексиканском городе Оахака, где у невесты не было контактов с местными стоматологами. Поздний час также усложнял поиски помощи. Однако свадебному организатору удалось найти стоматолога, доктора Помбо, который согласился экстренно принять пациентку в 9 вечера.

"Я не могла в это поверить. Доктор Помбо был настоящим ангелом. Он все подробно объяснял жестами, так как я не очень хорошо говорю по-испански, и проделал потрясающую работу", — поделилась Делиджани.

Делиджани сломала передний зуб еще в детстве и с тех пор носила композитную пломбу Фото: newsweek

Благодаря срочному вмешательству специалиста Делиджани вернула свою улыбку и смогла уверенно пройти к алтарю. На свадебных фотографиях не осталось ни следа от пережитого стресса. В знак благодарности невеста отправила доктору Помбо праздничную корзину и пообещала поздравлять его открытками до конца жизни.

Видео стало вирусным, набрав более 386 тысячи просмотров и десятки тысяч лайков. В ролике она посоветовала другим невестам заранее искать местных стоматологов на случай подобных ЧП. Пользователи начали активно комментировать историю.

"Омг! Какая история! Я так рада, что ты смогла все исправить вовремя!", "Теперь всегда беру с собой композитные инструменты на свадьбы за границей!", "Мне регулярно снятся кошмары о моих реставрациях", — писали они.

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