Врятував "ангел": наречена ледь не пішла до вівтаря без переднього зуба (відео)

Шеннон Деліджані пошкодила передній зуб у дитинстві й відтоді носила композитну пломбу. Попри нещодавній візит до стоматолога, з'єднання не витримало, що поставило дівчину в скрутне становище.

Related video

Мешканка Каліфорнії (США) Шеннон Деліджані пережила справжній кошмар напередодні свого весілля. Під час підготовки до урочистості композитна пломба, що приховувала зламаний передній зуб, несподівано випала, поставивши під загрозу один із найважливіших днів у її житті. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

За день до весілля, 14 грудня 2024 року, 28-річна Деліджані збиралася на вечерю з нареченим і друзями. Коли вона посміхнулася майбутньому чоловікові, її пломба випала, залишивши помітну прогалину в передньому ряду зубів.

"Я відчула себе приниженою. У будь-який інший день я б просто посміялася, але перед весіллям це стало справжньою катастрофою", — розповіла американка.

Деліджані зламала передній зуб ще в дитинстві й відтоді носила композитну пломбу. Попри нещодавній візит до стоматолога, з'єднання не витримало, і саме перед весіллям її зуб мав зовсім не такий вигляд, як вона хотіла б.

Весілля відбувалося в мексиканському місті Оахака, де у нареченої не було контактів із місцевими стоматологами. Пізня година також ускладнювала пошуки допомоги. Однак весільному організатору вдалося знайти стоматолога, доктора Помбо, який погодився екстрено прийняти пацієнтку о 9 вечора.

"Я не могла в це повірити. Доктор Помбо був справжнім ангелом. Він все докладно пояснював жестами, оскільки я не дуже добре розмовляю іспанською, і виконав приголомшливу роботу", — поділилася Деліджані.

Деліджані зламала передній зуб ще в дитинстві і відтоді носила композитну пломбу Фото: newsweek

Завдяки терміновому втручанню фахівця Деліджані повернула свою посмішку і змогла впевнено пройти до вівтаря. На весільних фотографіях не залишилося ані сліду від пережитого стресу. На знак подяки наречена відправила доктору Помбо святковий кошик і пообіцяла вітати його листівками до кінця життя.

Відео стало вірусним, набравши понад 386 тисяч переглядів і десятки тисяч лайків. У ролику вона порадила іншим нареченим заздалегідь шукати місцевих стоматологів на випадок подібних НП. Користувачі почали активно коментувати історію.

"Омг! Яка історія! Я так рада, що ти змогла все виправити вчасно!", "Тепер завжди беру з собою композитні інструменти на весілля за кордоном!", "Мені регулярно сняться кошмари про мої реставрації", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші й втекти з коханцем. Дружина протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив своїй супутниці суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.

Також стало відомо, що блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку. Яель Вільярреаль заявив, що його колишня кохана використовувала його кредитну картку для купівлі обладнання для камери під час їхніх стосунків. Чоловік розповів і про інші спільні витрати.