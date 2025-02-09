Пропавшая собака нашлась спустя почти 9 лет: где она была все это время (фото)

По данным полиции, собака либо стала жертвой кражи, либо потерялась. Последние 8 лет она жила в семье, которая не знала, что питомец ранее принадлежал другому владельцу.

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Удивительная история произошла в США. Собака, пропавшая в Лас-Вегасе еще в 2016 году, была обнаружена спустя почти девять лет в штате Юта. Об этом пишет UPI.

Как сообщили в полицейском управлении города Сент-Джордж, животное случайно оказалось в местном приюте, где его просканировали на наличие микрочипа.

Выяснилось, что собака либо была украдена, либо потерялась, после чего за эти годы сменила несколько домов. Последние восемь лет она прожила в семье в Сент-Джордже, которая не подозревала, что питомец принадлежал другому владельцу.

После идентификации собаки удалось связаться как с ее прежним хозяином, так и с нынешней семьей. По итогам обсуждения было принято решение, что животное останется в доме, где оно прожило большую часть своей жизни.

"Все рады, что у этого милого щенка есть любящая семья, которая продолжит о нем заботиться", — говорится в заявлении полиции.

Полицейские призвали владельцев питомцев обязательно устанавливать чипы, а нашедших бездомных животных – проверять их у ветеринара или в приютах.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.