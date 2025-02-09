Зниклий собака знайшовся через майже 9 років: де він був увесь цей час (фото)

За даними поліції, собака або став жертвою крадіжки, або загубився. Останні 8 років він жив у сім'ї, яка не знала, що вихованець раніше належав іншому власнику.

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Дивовижна історія сталася в США. Собака, який зник у Лас-Вегасі ще 2016 року, був виявлений через майже дев'ять років у штаті Юта. Про це пише UPI.

Як повідомили в поліцейському управлінні міста Сент-Джордж, тварина випадково опинилася в місцевому притулку, де її просканували на наявність мікрочипа.

З'ясувалося, що собака або був викрадений, або загубився, після чого за ці роки змінив кілька будинків. Останні вісім років він прожив у сім'ї в Сент-Джорджі, яка не підозрювала, що улюбленець належав іншому власнику.

Після ідентифікації собаки вдалося зв'язатися як з її колишнім господарем, так і з нинішньою сім'єю. За підсумками обговорення було ухвалено рішення, що тварина залишиться в будинку, де вона прожила більшу частину свого життя.

"Усі раді, що у цього милого цуценяти є любляча сім'я, яка продовжить про нього піклуватися", — йдеться в заяві поліції.

Поліцейські закликали власників улюбленців обов'язково встановлювати чіпи, а тих, хто знайшов безпритульних тварин, — перевіряти їх у ветеринара або в притулках.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.