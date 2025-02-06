Инопланетяне "позвонили домой": экс-сотрудник Пентагона сделал сенсационное признание

Луис Элизондо сообщил, что наблюдал НЛО овальной формы с выгравированными знаками. По его словам, эти символы напоминают древние письменности и, возможно, были созданы разумными внеземными существами.

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Бывший агент контрразведки США Луис Элизондо заявил, что обнаруженные неопознанные летающие объекты (НЛО) содержат выгравированные символы, которые могут быть инопланетными посланиями. По его словам, на корпусах некоторых аппаратов отчетливо видны "иероглифы или руны", которые, возможно, передают информацию, идеи или указания. Об этом пишет Daily Star.

Элизондо, ранее возглавлявший Программу идентификации передовых аэрокосмических угроз (AATIP), рассказал, что видел яйцеобразные НЛО с подобными гравировками. Он утверждает, что эти знаки напоминают древние письменные системы и могли быть созданы существами с развитым интеллектом.

"Вы не пишете ничего просто так, если за этим не стоит смысл", — подчеркнул он.

Пентагон, по его словам, уже долгое время изучает древние алфавиты и символы, пытаясь найти сходство с письменами, обнаруженными на НЛО. Элизондо уверен, что тот, кто создал эти объекты, использовал визуальное восприятие для передачи информации, что сближает их с человечеством и другими разумными существами на Земле. По его словам, инопланетяне уже "звонили домой".

Модель одного из НЛО на тропе НЛО в Рендлшеме, графство Саффолк, Англия Фото: Universal Images Group

Заявления бывшего спецагента подтверждают и другие очевидцы. Военный пилот Джейк Барбер рассказал, что при выполнении задания для оборонного ведомства США он столкнулся с необычным объектом, который был идентифицирован как "нечеловеческий разум". По его словам, объект находился всего в 150 футах от него, а позже был поднят на борт вертолета.

Элизондо отметил, что обнаруженный НЛО с гравировкой — это не единичный случай, и подобные аппараты давно изучаются разведывательным сообществом США. Он также ранее заявлял, что у правительства есть материалы с разбившихся внеземных кораблей, включая инопланетные микрочипы и биологические находки.

Бывший спецагент уверен, что пришло время раскрыть правду о НЛО и призвал правительства мира к большей открытости в этом вопросе.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Также стало известно, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.