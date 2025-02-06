Інопланетяни "подзвонили додому": екс-співробітник Пентагону зробив сенсаційне зізнання

Луїс Елізондо повідомив, що спостерігав НЛО овальної форми з вигравіюваними знаками. За його словами, ці символи нагадують стародавні писемності і, можливо, були створені розумними позаземними істотами.

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Колишній агент контррозвідки США Луїс Елізондо заявив, що виявлені непізнані літаючі об'єкти (НЛО) містять вигравіювані символи, які можуть бути інопланетними посланнями. За його словами, на корпусах деяких апаратів чітко видно "ієрогліфи або руни", які, можливо, передають інформацію, ідеї або вказівки. Про це пише Daily Star.

Елізондо, який раніше очолював Програму ідентифікації передових аерокосмічних загроз (AATIP), розповів, що бачив яйцеподібні НЛО з подібними гравіюваннями. Він стверджує, що ці знаки нагадують стародавні письмові системи й могли бути створені істотами з розвиненим інтелектом.

"Ви не пишете нічого просто так, якщо за цим не стоїть сенс", — наголосив він.

Пентагон, за його словами, вже довгий час вивчає стародавні алфавіти й символи, намагаючись знайти схожість із письменами, виявленими на НЛО. Елізондо впевнений, що той, хто створив ці об'єкти, використовував візуальне сприйняття для передавання інформації, що зближує їх із людством та іншими розумними істотами на Землі. За його словами, інопланетяни вже "дзвонили додому".

Модель одного з НЛО на стежці НЛО в Рендлшемі, графство Саффолк, Англія Фото: Universal Images Group

Заяви колишнього спецагента підтверджують й інші очевидці. Військовий пілот Джейк Барбер розповів, що під час виконання завдання для оборонного відомства США він зіткнувся з незвичним об'єктом, який був ідентифікований як "нелюдський розум". За його словами, об'єкт перебував усього за 150 футів від нього, а пізніше його підняли на борт вертольота.

Елізондо зазначив, що виявлений НЛО з гравіюванням — це не поодинокий випадок, і подібні апарати давно вивчаються розвідувальною спілкою США. Він також раніше заявляв, що в уряду є матеріали з позаземних кораблів, які розбилися, включно з інопланетними мікрочіпами та біологічними знахідками.

Колишній спецагент упевнений, що настав час розкрити правду про НЛО і закликав уряди світу до більшої відкритості в цьому питанні.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.