Девушку парализовало из-за лежания на гамаке: гораздо больше ее шокировала реакция бойфренда

На момент трагического инцидента пара встречалась всего четыре месяца. Теперь Эрин информирует людей об опасности от гамаков.

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Студентка Эрин Филд в 2017 году осталась парализованной из-за лежания на гамаке, но то, что сделал ее парень, шокировало ее. Об этом пишет Daily Star.

Гамак разместили на крыше дома, он был прикреплен к дымоходу. На девушку обвалилась кровля дымохода, разбив позвоночник и нанеся катастрофические травмы

Через несколько дней она получила ошеломляющее известие о том, что осталась парализованной и больше не может двигать ни руками, ни ногами.

Молодая студентка из Бостона встречалась со своим парнем Джеком Бензингером всего четыре месяца, когда произошла эта ужасная авария. Но вместо того, чтобы сбежать, Джек остался рядом с Эрин и по сей день остается ее постоянным опекуном.

В 2023 году Джек даже сделал Эрин предложение на Арубе.

"За неделю до аварии я сказала своим друзьям, что думаю, что он тот самый... Джек никогда не отходил от меня, хотя я говорила ему, что он не должен оставаться", — отметила Эрин.

Девушка начала делиться своей судьбой в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность об опасности гамаков и поощрить других людей с инвалидностью, что нет ничего невозможного.

Пара поделилась новостями о состоянии своих отношений, и выяснилось, что всего через две недели после аварии Джеку пришлось уехать в Германию, чтобы завершить свой семестр за границей.

Признав, что было трудно быть дома и восстанавливаться, пока Джек был далеко, а ее друзья вернулись в колледж, Эрин решила, что она не собирается быть человеком, который сдается.

Через шесть месяцев после аварии Эрин вернулась в школу, чтобы закончить выпускной год.

Эрин и Джек Фото: Instagram

Впоследствии пара переехала из Мэриленда в Бостон, где Джек стал ее постоянным опекуном, и они вместе приобрели квартиру и двух собак.

После длительного курса физиотерапии Эрин в конце концов смогла достичь своей цели — сесть в инвалидную коляску с ручным управлением.

Они с Джеком утверждают, что авария значительно сблизила их и сделала более крепкой парой.

Напомним, женщина просыпалась каждый день и забывала кто ее муж.

Фокус также писал о том, как женщина убедила мужчину продать почку, чтобы забрать деньги и сбежать с любовником.