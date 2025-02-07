Дівчину паралізувало через лежання на гамаку: значно більше її шокувала реакція бойфренда

На момент трагічного інциденту пара зустрічалась лише чотири місяці. Тепер Ерін інформує людей про небезпеку від гамаків.

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Студентка Ерін Філд у 2017 році залишилась паралізованою через лежання на гамаку, але те, що зробив її хлопець, шокувало її. Про це пише Daily Star.

Гамак розмістили на даху будинку, він був прикріплений до димоходу. На дівчину обвалилася покрівля димоходу, розтрощивши хребет та завдавши катастрофічних травм

Через кілька днів вона отримала приголомшливу звістку про те, що залишилася паралізованою і більше не може рухати ні руками, ні ногами.

Молода студентка з Бостона зустрічалася зі своїм хлопцем Джеком Бензінгером лише чотири місяці, коли сталася ця жахлива аварія. Але замість того, щоб втекти, Джек залишився поруч з Ерін і донині залишається її постійним опікуном.

У 2023 році Джек навіть освідчився Ерін на Арубі.

"За тиждень до аварії я сказала своїм друзям, що думаю, що він той самий… Джек ніколи не відходив від мене, хоча я говорила йому, що він не повинен залишатися", — зазначила Ерін.

Дівчина почала ділитися своєю долею в соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність про небезпеку гамаків і заохотити інших людей з інвалідністю, що немає нічого неможливого.

Пара поділилася новинами про стан своїх стосунків, і з'ясувалося, що всього через два тижні після аварії Джеку довелося поїхати до Німеччини, щоб завершити свій семестр за кордоном.

Визнавши, що було важко бути вдома і відновлюватися, поки Джек був далеко, а її друзі повернулися до коледжу, Ерін вирішила, що вона не збирається бути людиною, яка здається.

Через шість місяців після аварії Ерін повернулася до школи, щоб закінчити випускний рік.

Ерін та Джек Фото: Instagram

Згодом пара переїхала з Меріленда до Бостона, де Джек став її постійним опікуном, і вони разом придбали квартиру та двох собак.

Після тривалого курсу фізіотерапії Ерін врешті-решт змогла досягти своєї мети — сісти в інвалідний візок з ручним керуванням.

Вони з Джеком стверджують, що аварія значно зблизила їх і зробила міцнішою парою.

Нагадаємо, жінка прокидалася щодня і забувала хто її чоловік.

Фокус також писав про те, як жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші і втекти з коханцем.