Супруги переделали гараж в роскошную квартиру для сына: сколько она стоит (фото)

Кристина и Джефф Стармер максимально использовали пространство, вдохновляясь концепцией небольших домов. В новом жилье удалось разместить спальню, кухню, ванную комнату и гостиную с удобной мебелью и современным дизайном.

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В Джексонвилле, штат Флорида (США), супружеская пара Кристина и Джефф Стармер вложили 68 тысяч долларов в переоборудование своего гаража в стильное жилье для 21-летнего сына Лаймана. Это решение помогло ему сэкономить на аренде, сохранив при этом независимость. Об этом пишет The Sun.

Гараж площадью 18 на 20 футов превратили в уютную квартиру всего за три месяца. В проекте участвовала вся семья, включая самого Лаймана, который помогал с демонтажем и строительными работами. Компания CenterBeam Construction, принадлежащая семье, максимально использовала пространство, вдохновляясь концепцией небольших домов. В новом жилье удалось разместить спальню, кухню, ванную комнату и гостиную с удобной мебелью и современным дизайном.

"Мы хотели, чтобы наш сын жил в красивом месте, словно в роскошной квартире. Это оказалось идеальным решением: он самостоятелен, но может в любой момент заглянуть на чашку кофе", — поделилась Кристина.

Кристина и Джефф Стармер вместе с сыном Фото: SWNS

Первоначально Лайман планировал снимать жилье, но родители предложили переделать гараж в начале 2023 года. Квартира получилась просторной, благодаря высокому потолку и продуманной планировке. В результате Лайман платил символическую арендную плату — 400 долларов в месяц, что значительно дешевле средней рыночной стоимости аренды в регионе, составляющей 1500 долларов.

Кроме современного интерьера, в квартире установили энергоэффективные окна, систему кондиционирования и даже миниатюрный сад на прилегающей территории. В доме есть все удобства, включая стиральную машину, встроенные шкафы и продуманное освещение, создающее уютную атмосферу.

В квартире установили энергоэффективные окна и систему кондиционирования Фото: SWNS В доме есть все удобства, включая стиральную машину, встроенные шкафы и продуманное освещение Фото: SWNS

После года проживания в новом доме Лайман переехал в Нью-Йорк, где занялся развитием собственного онлайн-бизнеса. Теперь гараж используется для размещения друзей семьи, а с 2025 года планируется сдавать его в аренду.

Вдохновившись успехом проекта, семья Стармеров создала компанию herhomereno, чтобы помогать другим в переоборудовании гаражей в полноценное жилье.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.