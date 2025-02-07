Подружжя переробило гараж на розкішну квартиру для сина: скільки вона коштує (фото)

Христина і Джефф Стармер максимально використовували простір, надихаючись концепцією невеликих будинків. У новому житлі вдалося розмістити спальню, кухню, ванну кімнату і вітальню зі зручними меблями та сучасним дизайном.

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У Джексонвіллі, штат Флорида (США), подружня пара Христина і Джефф Стармер вклали 68 тисяч доларів у переобладнання свого гаража на стильне житло для 21-річного сина Лаймана. Це рішення допомогло йому заощадити на оренді, зберігши при цьому незалежність. Про це пише The Sun.

Гараж площею 18 на 20 футів перетворили на затишну квартиру всього за три місяці. У проєкті брала участь уся сім'я, включно з самим Лайманом, який допомагав із демонтажем і будівельними роботами. Компанія CenterBeam Construction, що належить родині, максимально використовувала простір, надихаючись концепцією невеликих будинків. У новому житлі вдалося розмістити спальню, кухню, ванну кімнату і вітальню зі зручними меблями й сучасним дизайном.

"Ми хотіли, щоб наш син жив у красивому місці, немов у розкішній квартирі. Це виявилося ідеальним рішенням: він самостійний, але може в будь-який момент заглянути на чашку кави", — поділилася Христина.

Христина і Джефф Стармер разом із сином Фото: SWNS

Спочатку Лайман планував знімати житло, але батьки запропонували переробити гараж на початку 2023 року. Квартира вийшла просторою, завдяки високій стелі та продуманому плануванню. У результаті Лайман платив символічну орендну плату — 400 доларів на місяць, що значно дешевше за середню ринкову вартість оренди в регіоні, яка становить 1500 доларів.

Крім сучасного інтер'єру, у квартирі встановили енергоефективні вікна, систему кондиціонування і навіть мініатюрний сад на прилеглій території. У будинку є всі зручності, включно з пральною машиною, вбудованими шафами й продуманим освітленням, що створює затишну атмосферу.

У квартирі встановили енергоефективні вікна та систему кондиціонування Фото: SWNS У будинку є всі зручності, включно з пральною машиною, вбудованими шафами і продуманим освітленням Фото: SWNS

Після року проживання в новому будинку Лайман переїхав до Нью-Йорка, де зайнявся розвитком власного онлайн-бізнесу. Тепер гараж використовується для розміщення друзів сім'ї, а з 2025 року планується здавати його в оренду.

Надихнувшись успіхом проєкту, сім'я Стармерів створила компанію herhomereno, щоб допомагати іншим у переобладнанні гаражів на повноцінне житло.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.