"Самая ненавистная мама Британии" после победы Трампа переезжает в США, но без своих детей

Как отмечает сама мать, дети не хотят ехать с ней, потому что очень любят Великобританию. Несмотря на шквал критики от людей, женщина не планирует менять своего решения.

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"Самая ненавистная мама Британии" Карла Беллуччи бросает детей-подростков, чтобы начать новую жизнь во Флориде в США, потому что считает, что Великобритания "катится ко всем чертям". Об этом пишет Daily Star.

42-летняя Карла решила переехать на солнечные берега Флориды после того, как Дональд Трамп во второй раз станет президентом. Она считает, что ее старшие дети — 17-летний Джейден и 19-летняя Таниша — достаточно взрослые, чтобы "разобраться в себе", пока мама летит за океан.

Женщина уже забронировала билеты на самолет, чтобы успеть до летнего солнца подыскать новое жилье.

"Дети в наши дни должны взять себя в руки. Я ушла из дома в 16 лет, и Джейден, и Таниша достаточно взрослые, чтобы выйти на улицу и найти себе парня или девушку — так что они достаточно взрослые, чтобы разобраться в себе, когда я уеду в США. Она — взрослая женщина, а он — взрослый мужчина", — сказала Карла.

Но, как отмечают журналисты, у Карлы есть и двое младших детей, которые якобы не стремятся ехать вместе с ней.

"Они все равно не хотят ехать со мной, поскольку любят Великобританию. Если они хотят, то могут провести лето в США, но они очень независимы и любят свою собственную жизнь. Они любят меня как маму, но не хотят быть на мне 24/7, как некоторые современные подростки", — отметила женщина.

Карла сама называет себя "самой большой фанаткой Дональда Трампа в Великобритании", а его победу на выборах в 2024 году она праздновала с шампанским.

"Мы все имеем право жить так, как мы хотим. Родители должны отпустить своих взрослых детей и начать свою жизнь заново. Америка — это будущее, поэтому другие родители должны уже сейчас паковать вещи и присоединиться к нам за океаном", — подчеркнула Карла.

Несмотря на шквал критики в Интернете, женщина остается невозмутимой и утверждает, что люди всегда говорят о том, что она плохая мать, и не планирует менять своих планов на переезд в США.

Напомним, две женщины в Колумбии подрались в ресторане из-за одного жареного куска курицы.

Фокус также писал о том, как женщина больше года скрывала смерть родной дочери.