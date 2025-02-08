"Найненависніша мама Британії" після перемоги Трампа переїжджає до США, але без своїх дітей

Як зазначає сама матір, діти не хочуть їхати з нею, бо дуже люблять Великобританію. Попри шквал критики від людей, жінка не планує змінювати свого рішення.

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"Найненависніша мама Британії" Карла Беллучі кидає дітей-підлітків, щоб почати нове життя у Флориді в США, бо вважає, що Великобританія "котиться під три чорти". Про це пише Daily Star.

42-річна Карла вирішила переїхати на сонячні береги Флориди після того, як Дональд Трамп вдруге стане президентом. Вона вважає, що її старші діти — 17-річний Джейден і 19-річна Таніша — достатньо дорослі, щоб "розібратися в собі", поки мама летить за океан.

Жінка вже забронювала квитки на літак, щоб встигнути до літнього сонця підшукати нове житло.

"Діти в наші дні повинні взяти себе в руки. Я пішла з дому в 16 років, і Джейден, і Таніша досить дорослі, щоб вийти на вулицю і знайти собі хлопця або дівчину — тож вони достатньо дорослі, щоб розібратися в собі, коли я поїду до США. Вона — доросла жінка, а він — дорослий чоловік", — сказала Карла.

Але, як зазначають журналісти, у Карли є й двоє молодших дітей, які нібито не прагнуть їхати разом з нею.

"Вони все одно не хочуть їхати зі мною, оскільки люблять Великобританію. Якщо вони хочуть, то можуть провести літо в США, але вони дуже незалежні і люблять своє власне життя. Вони люблять мене як маму, але не хочуть бути на мені 24/7, як деякі сучасні підлітки", — зазначила жінка.

Карла сама називає себе "найбільшою фанаткою Дональда Трампа у Великій Британії", а його перемоги на виборах у 2024 році вона святкувала з шампанським.

"Ми всі маємо право жити так, як ми хочемо. Батьки повинні відпустити своїх дорослих дітей і почати своє життя заново. Америка — це майбутнє, тож інші батьки повинні вже зараз пакувати речі і приєднатися до нас за океаном", — наголосила Карла.

Попри шквал критики в Інтернеті, жінка залишається незворушною та стверджує, що люди завжди кажуть про те, що вона погана мати, і не планує змінювати своїх планів на переїзд до США.

Нагадаємо, дві жінки в Колумбії побилися в ресторані через один смажений шматок курки.

Фокус також писав про те, як жінка понад рік приховувала смерть рідної доньки.