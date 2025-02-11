Нужна опытная рука хозяина: какие породы собак самые озорные

Некоторые собаки известны своим энергичным характером, поэтому стоит уделять внимание их дрессировке и воспитанию.

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Перед тем, как заводить собаку, лучше узнать о характере больше. Каждая из них требует индивидуального подхода и воспитания. Ехргеѕѕ назвал три самые "шаловливые" породы этих домашних любимцев, к которым нужно относиться внимательнее.

Так, одной из пород собак, которая "чаще всего попадает в неприятности", является лабрадор. Также домашними любимцами, которые известны своей любовью к беспорядку, являются кокапу и французский бульдог.

По словам ветеринара Ребекки Макмиллан существуют разные причины плохого поведения домашних животных. В частности, некоторые из собак могут быть упрямыми и независимыми, другие же являются слишком энергичными и нуждаются в хозяине, который будет уделять им много времени и внимания.

Если дома непослушная собака, ветеринарка посоветовала сосредоточиться на "положительной дрессировке, основанной на поощрениях". Это лучший подход в случае, если собаки упрямы и не прислушиваются к приказам хозяина.

"Это означает много угощения, похвал и поощрений — никаких наказаний, повышенного голоса или негативных действий", — добавила Ребекка Макмиллан.

Она добавила, что наказания собак всегда приводят к тревоге, страху, недоверию и агрессии — это именно то поведение, которое владельцы пытаются исправить у непослушных собак. А вот дрессировка с помощью кликеров могут создать прочную, положительную связь и улучшить отношения между питомцем и его хозяином. Ветеринарка добавила, что в случае возникновения сложностей при дрессировке стоит обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, эксперт по поведению животных Уилл Атертон рассказывал о трех породах собак, у которых больше всего проблем с поведением. Они проблемные, энергичные и очень шумные, поэтому стоит подумать перед тем, как их заводить.

Также ранее доктор Ребекка Макмиллан рассказывала о самых послушных породах собак. При условии правильного воспитания и дрессировки они могут стать образцовыми "сожителями".