Потрібна досвідчена рука господара: які породи собак є найбешкетнішими

Деякі собаки відомі своїм енергійним характером, тому варто приділяти увагу їх дресуванню та вихованню.

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Перед тим, як заводити собаку, краще дізнатись про характер більше. Кожна з них потребує індивідуального підходу та виховання. Еxpress назвав три "найпустотливіші" породи цих домашніх улюбленців, до яких потрібно ставитись уважніше.

Так, однією із порід собак, що "найчастіше потрапляє в неприємності", є лабрадор. Також домашніми улюбленцями, які відомі своєю любов'ю до безладу, є кокапу та французький бульдог.

За словами ветеринарки Ребекки Макміллан існують різні причини поганої поведінки домашніх тварин. Зокрема, деякі з собак можуть бути впертими та незалежними, інші ж є занадто енергійними та потребують господаря, який приділятиме їм багато часу та уваги.

Якщо вдома неслухняний собака, ветеринарка порадила зосередитися на "позитивному дресуванні, заснованому на заохоченнях". Це найкращий підхід у випадку, якщо собаки є впертими та не дослухаються до наказів господаря.

"Це означає багато частування, похвал та заохочень — жодних покарань, підвищеного голосу чи негативних дій", — додала Ребекка Макміллан.

Вона додала, що покарання собак завжди призводять до тривоги, страху, недовіри та агресії — це саме та поведінка, яку власники намагаються виправити у неслухняних собак. А от дресування за допомогою клікерів можуть створити міцний, позитивний зв'язок і покращити відносини між вихованцем та його господарем. Ветеринарка додала, що в разі виникнення складнощів при дресуванні варто звернутись за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, експерт з поведінки тварин Вілл Атертон розповідав про три породи собак, у яких найбільше проблем з поведінкою. Вони проблемні, енергійні та дуже шумні, тому варто подумати перед тим, як їх заводити.

Також раніше докторка Ребекка Макміллан розповідала про найслухняніші породи собак. За умови правильного виховання та дресування вони можуть стати зразковими "співмешканцями".