Настоящий хаос: собака устроила погром в дорогом спорткаре своего хозяина (видео)

Собака испортила кожаные сиденья в роскошном автомобиле. Однако Марио Руссо с улыбкой воспринял ситуацию, пошутив, что у питомца день рождения, и она решила сделать необычный подарок.

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Блогер Марио Руссо из Италии оказался в центре внимания после того, как его собака по кличке Селин устроила настоящий погром в его Lamborghini Urus. Видео последствий шалости питомца, опубликованное в Instagram, стремительно набрало популярность, собрав более шести миллионов просмотров.

На кадрах, снятых 15 января, видно, как Марио подходит к своему люксовому автомобилю и открывает заднюю дверь. Внутри сидит Селин, а вокруг — настоящий хаос. Собака погрызла кожаные сиденья, а белый наполнитель из под разорванной обивки покрывает салон. Несмотря на нанесенный ущерб, Селин лишь виляет хвостом, не испытывая никакого чувства вины.

Марио с юмором отреагировал на случившееся, написав: "Сегодня Селин, в свой день рождения, решила сделать мне приятный подарок".

Руссо прославился благодаря своей коллекции роскошных сумок, которыми он делится в соцсетях и продает подписчикам. Кроме того, его Lamborghini украшен названиями известных дизайнерских брендов, что добавляет автомобилю эксклюзивности.

Пользователи сети бурно отреагировали на видео. Некоторые сочувствовали Марио, другие — с иронией комментировали произошедшее.

"Там, откуда я родом, собакам такого типа не место в Lamborghini", "Это сиденье стоит 38 тысяч долларов", "У этой собаки дорогой вкус на жевательные игрушки", "Сиденье напало на собаку, поэтому она защищалась", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.