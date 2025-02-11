Справжній хаос: собака влаштувала погром у дорогому спорткарі свого господаря (відео)

Собака зіпсувала шкіряні сидіння в розкішному автомобілі. Однак Маріо Руссо з посмішкою сприйняв ситуацію, пожартувавши, що в улюблениці день народження, і вона вирішила зробити незвичайний подарунок.

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Блогер Маріо Руссо з Італії опинився в центрі уваги після того, як його собака на прізвисько Селін влаштувала справжній погром у його Lamborghini Urus. Відео наслідків пустощів улюблениці, опубліковане в Instagram, стрімко набрало популярності, зібравши понад шість мільйонів переглядів.

На кадрах, знятих 15 січня, видно, як Маріо підходить до свого люксового автомобіля і відчиняє задні двері. Всередині сидить Селін, а навколо — справжній хаос. Собака погризла шкіряні сидіння, а білий наповнювач з-під розірваної оббивки покриває салон. Попри завдані збитки, Селін лише виляє хвостом, не відчуваючи жодного почуття провини.

Маріо з гумором відреагував на те, що трапилося, написавши: "Сьогодні Селін, у свій день народження, вирішила зробити мені приємний подарунок".

Руссо прославився завдяки своїй колекції розкішних сумок, якими він ділиться в соцмережах і продає підписникам. Крім того, його Lamborghini прикрашений назвами відомих дизайнерських брендів, що додає автомобілю ексклюзивності.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на відео. Деякі співчували Маріо, інші — з іронією коментували подію.

"Там, звідки я родом, собакам такого типу не місце в Lamborghini", "Це сидіння коштує 38 тисяч доларів", "У цього собаки дорогий смак на жувальні іграшки", "Сидіння напало на собаку, тож він захищався", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.