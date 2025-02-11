В Италии кот 2 дня не давал самолету с пассажирами взлететь: что произошло

Кошачье мяуканье обошлось компании Ryanair в несколько тысяч фунтов стерлингов. Первые попытки найти и отловить животное не дали результата.

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В столице Италии Риме кот на два дня вызвал задержку самолета. Его искали, снимая панели с борта. Об этом сообщает издание GBnews.

Все началось с того момента, когда во время предполетной проверки пассажиров самолета члены экипажа услышали мяуканье. Оно раздавалось из переднего отсека самолета Boeing 737.

В официальном отчете говорится: "Во время предполетной проверки был слышен кошачий звук. Идентифицирован кот в переднем отсеке для электричества и оборудования".

Первые попытки найти и отловить животное не дали результата. Кот пробрался дальше во внутренние отсеки самолета.

Инженеры попытались получить доступ к коту, сняв передние панели грузового отсека, но их усилия оказались безуспешными, поскольку животное перемещалось между отсеками.

Ситуация разрешилась сама собой. Кот сам нашел выход и через открытую дверь цивилизованным способом спустился по лестнице с борта.

Кошачье мяуканье обошлось компании Ryanair в несколько тысяч фунтов стерлингов. После инцидента Boeing 737 оставался на земле два дня.

Напомним, что мужчина подобрал на улице брошенного домашнего котенка, который оказался детенышем лисы.

Ранее сообщалось, что женщина потеряла работу из-за кота, который отправил за нее заявление об увольнении. Она подготовила заявление на увольнение, но не хотела его отправлять, пока не получит премию на работе. Впрочем, ее кот взял дело в свои лапы.