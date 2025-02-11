В Італії кіт 2 дні не давав літакові з пасажирами злетіти: що сталося

Котяче нявкання обійшлося компанії Ryanair у кілька тисяч фунтів стерлінгів. Перші намагання віднайти та відловити тварину не дали результату.

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У столиці Італії Римі кіт на два дні спричинив затримку літака. Його шукали, знімаючи панелі з борту. Про це повідомляє видання GBnews.

Все розпочалося з того моменту, коли під час передпольотної перевірки пасажирів літака члени екіпажу почули нявкання. Воно лунало з переднього відсіку літака Boeing 737.

В офіційному звіті говориться: "Під час передпольотної перевірки було чути котячий звук. Ідентифікований кіт у передньому відсіку для електрики та обладнання".

Перші намагання віднайти та відловити тварину не дали результату. Кіт пробрався далі у внутрішні відсіки літака.

Інженери спробували отримати доступ до кота, знявши передні панелі вантажного відсіку, але їхні зусилля виявилися безуспішними, оскільки тварина переміщалася між відсіками.

Ситуація вирішилася сама собою. Кіт сам знайшов вихід і через відкриті двері у цивілізований спосіб спустився сходами з борта.

Котяче нявкання обійшлося компанії Ryanair у кілька тисяч фунтів стерлінгів. Після інциденту Boeing 737 залишався на землі два дні.

Нагадаємо, що чоловік підібрав на вулиці покинуте домашнє кошеня, яке виявилося дитинчам лисиці.

Раніше повідомлялося, що жінка втратила роботу через кота, який відправив за неї заяву про звільнення. Вона підготувала заяву на звільнення, але не хотіла її надсилати, поки не отримає премію на роботі. Втім, її кіт взяв справу у свої лапи.