Женщина купила потерянный багаж, оставленный в аэропорту: что она нашла внутри (видео)

Чемоданы, которые долго остаются невостребованными, могут быть проданы новым владельцам. Все больше людей интересуются необычной возможностью, приобретая забытые вещи, не зная, что внутри.

Related video

Блогер по имени Бекки решила проверить, насколько оправдан риск покупки потерянного багажа в аэропорту. Женщина приобрела невостребованный чемодан за 129,99 фунтов стерлингов, не имея ни малейшего представления о его содержимом. Поделившись своим опытом в Instagram, девушка отметила, что была приятно удивлена находками.

Что происходит с потерянным багажом, оставшимся без владельца в аэропортах? Оказывается, чемоданы, не востребованные в течение определенного времени, могут быть проданы новым владельцам. Все больше людей интересуются этой необычной возможностью, приобретая забытые вещи, не зная, что внутри.

По словам Бекки, компании, занимающиеся перепродажей потерянного багажа, такие как Undelivrd, помогают вещам обрести новую жизнь, вместо того чтобы отправляться на свалку. Представитель компании пояснил, что крупные перевозчики, столкнувшись с невостребованными посылками, в конечном итоге передают их таким сервисам для перепродажи.

Внутри чемодана Бекки оказались сапоги UGG, босоножки Juicy Couture, новая одежда, устройства для укладки волос и даже белый iPad. В довесок к этим находкам она обнаружила несколько карточек с изображением покемонов.

Однако не все относятся к подобным покупкам с энтузиазмом. Некоторые подписчики Бекки в соцсетях выразили разочарование, отмечая, что потеря багажа для владельцев — это трагедия.

"Очень грустно видеть это. Я думаю о том, как семья ищет свой багаж, авиакомпания не помогает ей, а потом кто-то покупает мои вещи и радуется находкам", — написал один из пользователей.

Другие, напротив, поддержали идею, назвав покупку "захватывающим экспериментом" и "отличной сделкой".

Ранее Фокус сообщал, что школьник с металлоискателем нашел средневековой артефакт с тайной надписью. По словам экспертов, рукоять меча конца XIII века является крайне редкой находкой. Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии.

Также стало известно, что мужчина нашел "нетронутое сокровище" среди заброшенных мест. Блогер по имени Дейв отправился в заброшенную церковь и обнаружил там небольшие скрытые комнаты, соединенные узкими винтовыми лестницами. Найденные внутри вещи поразили не только самого мужчину, но и пользователей соцсетей.