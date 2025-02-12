Жінка купила загублений багаж, залишений в аеропорту: що вона знайшла всередині (відео)

Валізи, які довго залишаються непотрібними, можуть бути продані новим власникам. Дедалі більше людей цікавляться незвичайною можливістю, купуючи забуті речі, не знаючи, що всередині.

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Блогерка на ім'я Бекі вирішила перевірити, наскільки виправданий ризик купівлі загубленого багажу в аеропорту. Жінка придбала непотрібну валізу за 129,99 фунтів стерлінгів, не маючи ні найменшого уявлення про її вміст. Поділившись своїм досвідом в Instagram, дівчина зазначила, що була приємно здивована знахідками.

Що відбувається із загубленим багажем, який залишився без власника в аеропортах? Виявляється, валізи, не потрібні протягом певного часу, можуть бути продані новим власникам. Дедалі більше людей цікавляться цією незвичайною можливістю, купуючи забуті речі, не знаючи, що всередині.

За словами Бекі, компанії, що займаються перепродажем загубленого багажу, як-от Undelivrd, допомагають речам знайти нове життя, замість того щоб вирушати на звалище. Представник компанії пояснив, що великі перевізники, зіткнувшись із непотрібними посилками, в кінцевому підсумку передають їх таким сервісам для перепродажу.

Усередині валізи Бекі виявилися чоботи UGG, босоніжки Juicy Couture, новий одяг, пристрої для укладання волосся і навіть білий iPad. На додачу до цих знахідок вона виявила кілька карток із зображенням покемонів.

Однак не всі ставляться до подібних покупок з ентузіазмом. Деякі підписники Бекі в соцмережах висловили розчарування, зазначаючи, що втрата багажу для власників — це трагедія.

"Дуже сумно бачити це. Я думаю про те, як сім'я шукає свій багаж, авіакомпанія не допомагає їй, а потім хтось купує мої речі й радіє знахідкам", — написав один із користувачів.

Інші, навпаки, підтримали ідею, назвавши купівлю "захопливим експериментом" і "чудовою угодою".

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Також стало відомо, що чоловік знайшов "незайманий скарб" серед занедбаних місць. Блогер на ім'я Дейв вирушив у занедбану церкву і виявив там невеликі приховані кімнати, з'єднані вузькими гвинтовими сходами. Знайдені всередині речі вразили не тільки самого чоловіка, а й користувачів соцмереж.