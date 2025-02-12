"Такое бывает раз в жизни": мужчина нашел в поле древний клад и разбогател (фото)

Дэвид Данн начал искать интересные вещи с металлоискателем примерно два года назад. Мужчина хотел проводить больше времени на свежем воздухе после долгих рабочих дней.

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Британский сантехник Дэвид Данн из городка Сапкота (графство Лестершир, Великобритания) во время прогулки по пастбищу недалеко от своего дома откопал 50 монет, датированных периодом Древнего Рима. Это произошло еще в 2023 году, но о находке рассказали только сейчас в пресс-релизе аукционного дома Noonans Mayfair, сообщает Fox 8.

Дэвид Данн начал искать интересные вещи с металлоискателем Deus 2 примерно два года назад. Мужчина хотел проводить больше времени на свежем воздухе после долгих рабочих дней.

Древние монеты в поле

"Однажды что-то мне подсказало пойти на пастбище, где до того бывал уже много раз. После нескольких часов поисков услышал слабый сигнал. Затем в одной яме нашел две римские монеты", — рассказывает охотник за сокровищами.

Британский сантехник Дэвид Данн показал найденный клад Фото: Noonans Mayfair

Мужчина предупредил фермера, которому принадлежала эта земля, и начал активно копать дальше. Углубившись примерно на два фута, он увидел, как оттуда посыпались монеты — всего 50 штук.

Древнейшие из найденных монет отчеканены во времена Караузия, римского императора Британии с 286 по 293 год. Другие экземпляры чеканились во времена Аллекта, Диоклетиана и Максимиана, а это означает, что они датируются по меньшей мере четвертым веком нашей эры.

Такое бывает раз в жизни

"Многие монеты были в очень хорошем состоянии с идеальными портретами — такая находка случается раз в жизни!" — прокомментировал свою уникальную находку счастливчик.

Ожидается, что монеты, которые уйдут с молотка 18 февраля, принесут британцу более 1800 долларов. Однако он утверждает, что деньги — не главное.

"Я не знаю, на что их потратить. Деньги меня не интересуют, просто люблю исследовать историю. Слышал, что фермер пережил несколько тяжелых лет после пандемии, поэтому хотел бы отдать ему большую часть суммы, если это поможет", — добавил Дэвид.

Монеты датируются по меньшей мере четвертым веком нашей эры Фото: Noonans Mayfair

Напомним, ранее охотник за сокровищами, который зарегистрирован в TikTok под ником Prospector Tuck (@prospectortuck), часто рассказывает у себя на странице об интересных вещах, обнаруженных благодаря металлоискателю. Недавно, проводя масштабные поисковые работы на ферме 1700-х годов, мужчина нашел две американские монеты, выпущенные более века назад.

Кроме того, после 20 лет поисков британец нашел редкую монету в поле. Пол Кейпвелл десятилетиями посещал одно и то же место, пока не обнаружил несколько римских и средневековых монет.