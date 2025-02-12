"Таке буває раз у житті": чоловік знайшов у полі стародавній скарб і розбагатів (фото)

Девід Данн почав шукати цікаві речі з металошукачем приблизно два роки тому. Чоловік хотів проводити більше часу на свіжому повітрі після довгих робочих днів.

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Британський сантехнік Девід Данн з містечка Сапкота (графство Лестершир, Велика Британія) під час прогулянки пасовищем неподалік свого будинку відкопав 50 монет, датованих періодом Стародавнього Риму. Це сталося ще у 2023 році, але про знахідку розповіли тільки зараз у пресрелізі аукціонного дому Noonans Mayfair, повідомляє Fox 8.

Девід Данн почав шукати цікаві речі з металошукачем Deus 2 приблизно два роки тому. Він хотів проводити більше часу на свіжому повітрі після довгих робочих днів.

Стародавні монети в полі

"Одного разу щось мені підказало піти на пасовище, де до того бував вже багато разів. Після кількох годин пошуків почув слабкий сигнал. Потім в одній ямі знайшов дві римські монети", — розповідає мисливець за скарбами.

Британський сантехнік Девід Данн показав знайдений скарб Фото: Noonans Mayfair

Чоловік попередив фермера, якому належала ця земля, і почав активно копати далі. Заглибившись приблизно на два фути, він побачив, як звідти посипалися монети — загалом 50 штук.

Найдавніші з-поміж знайдених монет викарбувані за часів Караузія, римського імператора Британії з 286 по 293 рік. Інші екземпляри карбувалися за часів Аллекта, Діоклетіана та Максиміана, а це означає, що вони датуються щонайменше четвертим століттям нашої ери.

Таке буває раз у житті

"Багато монет були в дуже хорошому стані з ідеальними портретами — така знахідка трапляється раз у житті!" — прокоментував свою унікальну знахідку щасливчик.

Очікується, що монети, які підуть з молотка 18 лютого, принесуть британцеві понад 1800 доларів. Однак він стверджує, що гроші — не головне.

"Я не знаю, на що їх витратити. Гроші мене не цікавлять, просто люблю досліджувати історію. Чув, що фермер пережив кілька важких років після пандемії, тому хотів би віддати йому більшу частину суми, якщо це допоможе", — додав Девід.

Монети датуються щонайменше четвертим століттям нашої ери Фото: Noonans Mayfair

Нагадаємо, раніше мисливець за скарбами, який зареєстрований у TikTok під ніком Prospector Tuck (@prospectortuck), часто розповідає у себе на сторінці про цікаві речі, виявлені завдяки металошукачу. Нещодавно, проводячи масштабні пошукові роботи на фермі 1700-х років, чоловік знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому.

Крім того, після 20 років пошуків британець знайшов рідкісну монету в полі. Пол Кейпвелл десятиліттями відвідував одне й те саме місце, поки не виявив кілька римських і середньовічних монет.